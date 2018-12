Dukla stoupá. Kdybych nevěřil, mohl bych odevzdat rukavice, řekl Rada

Zápasu proti Bohemians předcházela ceremonie k 70. narozeninám Antonína Panenky, který doufal ve vítězství vršovického klubu.

„Možná jsem mu to trochu zkazil, ale mně zas při dvoustém startu dal Jablonec šest gólů,“ podotkl Rada. „Bohemka alespoň získala bod, já tehdy nic,“ doplnil.

Bohemians mohli zvítězit, měli víc ze hry. Nemyslíte?

Bohemka měla víc šancí, víc ze hry měla až posledních dvacet minut.

Čekal jste tak bláznivý závěr?

Hrály mančafty zespodu tabulky. Oba chtěly získat vítězství, nebo alespoň bod, takže to bylo hodně opatrné. Až v závěru se to protrhlo, hrálo se nahoru dolů. Bylo to hektické a náročné na křik.

Za sedmdesát minut jste měl jeden zákrok a potom asi čtyři. Nevymrzl jste?

Je to nepříjemné, ale v prosinci jsem to čekal horší. Hřiště bylo dobré, počasí nebylo úplně ideální, ale mohlo být hůř. Udržoval jsem se v teple, v pohybu, kdyby náhodou něco bylo. Jsem rád, že jsem ty šance chytil a pomohl Dukle k důležitému bodu.

Při které šanci vám nejvíce zatrnulo?

Zatrnulo mi asi u dvou. Reiter dával balon před bránu, útočník si mohl vybrat, kam to dá, protože byl sám před bránou ve skluzu, naštěstí přestřelil. No a pak ty Dostálovy nůžky. Měl tam mraky času a kdyby to uklidil do vinglu, byl bych naštvanej.

Který váš zákrok byl nejtěžší? Proti střele Maška, nebo průniku Martina Haška?

Bylo to proti střele Maška. On to naváděl do středu a zákrok byl těžší, než proti střele Martina Haška. Chtěl střílet na zadní, ale náš hráč to ve skluzu tečoval a šlo to metr vedle mě. Zareagoval jsem a chytil to.

V prvním poločase vám Vodháněl vystihl rozehrávku, to vám nezatrnulo?

My chceme kombinovat. Mělo to být přesnější, ale takové věci se stanou i velkým gólmanům. Ale nijak mi nezatrnulo, protože on si to píchl k rohovému praporku a tam jsme mu to sebrali.

Odehráli jste desátý zápas pod novým trenérem. Získáváte body.

Nový trenér vždycky přinese impuls, ale já si myslím, že nám určitě pomohly příchody dvou stoperů, kteří zkvalitnili defenzivu. Ale zase moc nestřílíme góly, no.

Máte tři nuly po sobě. To je dobrá vizitka, ne?

Defenziva pracuje výborně, celý mančaft dobře brání. Ale nebudeme se tady chválit, aby to příště nebylo naopak. Musíme zůstat nohama na zemi.

Přitom jste po sedmi kolech byli poslední se samými porážkami. Věřil jste, že to jde zlomit?

Kdybych nevěřil, tak bych mohl odevzdat rukavice a skončit. Všichni jsme věřili a chytili jsme se po sedmi kolech s nulou velice dobře. Samozřejmě nechceme pokukovat po těch nejvyšších příčkách. Postupně sbíráme body, abychom se vyhnuli spodním patrům tabulky.

Ztráta se vám podařila smazat, na desátou příčku ztrácíte tři body.

Bylo by ideální se umístit ve střední tabulce, abychom měli klid. Musíme se soustředit na další zápas zvládnout ho.