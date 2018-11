Zavadil: Důležité bylo zvládnout vše v hlavě, zaslouženě jsme vyhráli

„Zvládli jsme to velmi dobře. Podali jsme velmi dobrý taktický výkon. Plnili jsme přesně to, co jsme si řekli a i když Bary (Baroš) měl v prvním poločase dvě šance, přečkali jsme je a zaslouženě vyhráli,“ těšilo čtyřicetiletého Zavadila.

Byla to válka, nebo byl na hřišti prostor i na fotbal?

Byla tam obrovská bojovnost, souboje byly tvrdé, ale bylo tam i dost fotbalovosti. Snažili jsme se hrát i po zemi. Důležité bylo zvládnout vše hlavně v hlavě.

Vypadalo to, že jste se na utkání připravili lépe.

My jsme se opravdu koncentrovali celý týden, jak v tréninku, tak hlavami. Říkali jsme si, že to musíme zvládnout, protože jsme nechtěli udělat žádnou blbost a soustředit se až do poslední minuty. A vyplatilo se nám to.

Bylo utkání především o tom, abyste pohlídali na hrotu Milana Baroše?

Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli bude hrát, ale připravovali jsme se i na to, že nastoupí někdo jiný. Bary na to, že měsíc nehrál, podal velmi dobrý výkon. A když tam ve druhé půli trenér Páník poslal další útočníky, tak měl Baník velký tlak. Ale vše jsme uskákali.

Určitě vám hodně pomohl první gól, že?

Byl důležitý, ale stejně tak i ten druhý. Přitom prvním šel kříž od Žídka na Smolu, který krásně odclonil Stronatiho, a Joel Kayamba tam výborně nasprintoval a fantasticky si s tím poradil. Tomu druhému Smolovu gólu předcházel výborný centr Matěje Hrabiny.

Stihl jste sledovat i atmosféru, jaká kolem zápasu byla?

Vnímal jsme ji už od rána. Byl jsme v obchodě a bylo znát, že se chystá něco výjimečného. A cestou na stadion jsem viděl, že bude fantastická kulisa. Spíše jsem to vnímal před zápasem a pak ještě v malé pauze, kdy se nehrálo. Ale celý zápas cítíte ten tlak fanoušků. Užili jsme si to všichni.



Šel jste na stadion pěšky?

Tak chodím vždycky.



A co jste zažil na tom ranním nákupu?

Viděl jsem všude policajty a celé město čekalo na to, až přijde ta druhá hodina odpoledne a začne utkání. Je skvělé, že všechno bylo perfektně nachystané a zorganizované. Všem, kteří se na tom podíleli, je potřeba poděkovat.

V Baníku jste před časem krátce působil. Bylo to pro vás o to emotivnější?

Už ani ne. byl jsme tam před hodně dlouho dobou. Nijak jsem si to nepřipouštěl a vzpomínky nebyly, protože jsem se soustředil jen na tento zápas.



Někdy bývá problém po velkém vítězství uspět v dalším utkání. Jak na tom bude Opava?

Doufám, že my to zvládneme. Trenér nás v úterý, nejpozději ve středu vrátí na zem a budeme se soustředit na další zápas. Tohle vítězství nám více pomůže, než aby nám ublížilo. Dodá nám větší sebevědomí, budeme si zase více věřit. Přeji si, ať to v dalších našich utkáních vypadá alespoň takhle.