Sparta v Karviné i slezské derby s Barošem. A změní se něco v čele?

Jenže to už se zavedením nového systému neplatí, třicet kol se sice hraje pořád, ale to platí pouze pro základní část. Další zápasy nabídne nadstavba.

Patnácté dějství načíná už páteční předehrávka mezi Mladou Boleslaví a Duklou, v sobotu se hrají dvě utkání, v neděli se začíná už ve dvě a duelů je pět.

Poté soutěž přeruší poslední reprezentační přestávka v roce 2018, během níž Česko nastoupí do přípravy s Polskem a poté se v Lize národů střetne se Slovenskem.

Na co tedy Fortuna liga láká předtím?

MFK Karviná - Sparta Praha sobota 14.00, sudí Julínek Předpokládané sestavy:

Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Moravec - Smrž, Budínský - Ba Loua, Lingr, Letič - Guba. Sparta: Nita - Wiesner, Radakovič, Štetina, Costa - Stanciu, Frýdek, Sáček, Čivič - Pulkrab, Tetteh.

Sparta vyhrála z posledních pěti ligových zápasů jediný, navíc na hřištích soupeřů třikrát po sobě padla po výsledku 0:1.

Král asistencí Stanciu, Budínský. Kdo bude další? Patnáctým kolem se uzavře další díl statistiky Přihraj:Král asistencí. Za 1. až 5. kolo vyhrál sparťan Stanciu, za 6. až 10. kolo zase Budínský z Karviné. Kdo bude další? Aktuální pořadí najdete zde.

„Venku musíme zlepšit hru, protože bez gólu nejde vyhrát. Čeká nás těžký zápas, protože Karviná hraje o život,“ pravil trenér Zdeněk Ščasný, jehož mužstvo naposledy v derby se Slavií remizovalo 2:2 a v němž se vykartoval záložník Guélor Kanga.

„Pro Spartu je Kanga jeden z klíčových hráčů, pro nás je jen dobře, že nehraje, protože tím obrovsky ztratí v rozehrávce. Ale mají tam další kvalitní hráče, kteří ho jsou schopni nahradit,“ míní karvinský trenér Roman Nádvorník.

Ani jeho tým nezáří, už pět kol čeká na vítězství. „Chtěli bychom potvrdit herní kvalitu z posledních zápasů a vyvarovat se triviálních chyb, které nás stojí body. Věřím, že Spartu hodně potrápíme,“ dodal Nádvorník.

1. FC Slovácko - Slovan Liberec sobota 17.00, sudí Rejžek Předpokládané sestavy:

Slovácko: Trmal - Juroška, Krejčí, Hofmann, Reinberk - Daníček - Navrátil, Machalík, Havlík, Rezek - Zajíc. Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Potočný, Ševčík, Nešický, Oscar, Pešek - Aarons.

Slovácko naposledy vyhrálo v Příbrami a ukončilo sérii osmi porážek v řadě. Duel s Libercem bude derniéra pro provizorního trenéra Petra Vlachovského, jehož po reprezentační pauze nahradí Martin Svědík z Jihlavy.

„Věřím, že svou misi na lavičce Slovácka zakončím úspěšně,“ uvedl Vlachovský.

Sedmý Liberec nedává moc gólů, což ukázal posledně vítězstvím nad Mladou Boleslaví, kterou tlačil celý zápas, ale skóroval až v závěru (1:0).

„Jsme si vědomi, že když zápas zvládneme, můžeme se zase přiblížit k první šestce. Takže jedeme na Slovácko samozřejmě vyhrát,“ prohlásil Miroslav Holeňák, asistent trenéra Slovanu.

SFC Opava - Baník Ostrava neděle 14.00, sudí Ardeleanu Předpokládané sestavy:

Opava: Šrom - Žídek, Svozil, Simerský, Hrabina - Kayamba, Zavadil, Jursa, Zapalač - Kuzmanovič, Smola. Ostrava: Laštůvka - Mešaninov, Stronati, Šindelář, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Baroš, J. Šašinka.

Po třinácti letech se do nejvyšší soutěže vrací velké slezské derby, kvůli rivalitě mezi fanoušky jde o extrémně rizikový zápas. Pochopitelně bude vyprodáno.

„Atmosféra na stadionu určitě bude výborná. Zároveň si moc přeju, aby to proběhlo v pohodě,“ uvedl opavský trenér Ivan Kopecký.

Oba kluby se potkaly ještě ve druhé lize v předminulé sezoně a Ostrava oba zápasy vyhrála (3:0 doma a 1:0 venku). Velkou výhodou pro Baník je návrat Milana Baroše po pětizápasovém disciplinárním trestu.

„Myslím, že Milan Baroš se hodně těší, stát pět zápasů je velká darda. Milan si ji nezasloužil a má co vracet,“ řekl ostravský kouč Bohumil Páník a dodal: „Doufám, že to bude slezská oslava fotbalu a obejde se to bez nějakých excesů.“

Viktoria Plzeň - 1. FK Příbram neděle 15.00, sudí Ginzel Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Petržela, Hubník, Hejda, Řezník - Hořava, Hrošovský - Ekpai, Čermák, Kopic - Chorý. Příbram: Kočí - Nový, Nitrianský, Kodr, Antwi - Soldát, Katidis - Hlúpik, Pejša, Voltr - Fantiš.

O skóre druhá Plzeň je nejlepším domácím týmem ligy, na svém stadionu vyhrála všech sedm zápasů. Proti trápící se Příbrami by se Viktoria měla snadno oklepat z debaklu 0:5 s Realem Madrid.

„Příbram se snaží hrát konstruktivní fotbal, snaží se bavit fotbalem, bohužel v těch posledních zápasech jim to tolik nevycházelo. Ale hlavně na začátku sezony Příbram hrála velice dobře, takže uvidíme,“ přemítal plzeňský kouč Pavel Vrba.

Příbram prohrála poslední 4 ligové zápasy při skóre 1:18 a v posledních 3 kolech neskórovala. Nepřekvapí, že má nejhorší obranu ligy. A nepomohla si ani v MOL Cupu, v osmifinále vypadla po prohře s Bohemians.

„V poháru jsme konečně dali i gól a snad jsme to protrhli. Samozřejmě mě štve, že máme hrozivé výsledky, ale nepanikařím. Pracujeme pořád stejně. Tým potřebuje nějaký dobrý výsledek, aby se chytl,“ uvedl Josef Csaplár, kouč Příbrami.

FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 neděle 15.00, sudí Příhoda Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Jovovič, Trávník, Považanec, Sobol - Doležal. Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Reiter, Martin Hašek ml., Švec, Bartek - Mašek - Júsuf Hilál.

Jablonec potvrzuje formu i na evropské scéně, jenže tam navzdory dobré hře nevítězí. Z daleké Astany přiletěl s porážkou 1:2.

„Myslím, že jsme tam ztratili tři body. Nedá se ale nic dělat, musíme se oklepat. Jedeme dál. Musíme se připravit na Bohemians a odhákovat to,“ burcuje jablonecký trenér Petr Rada.

Bohemians dvakrát za sebou prohráli se třemi inkasovanými góly, v týdnu si však spravili chuť postupem do čtvrtfinále MOL Cupu.

„Po ztrátách v lize jsme potřebovali nějaký úspěch, proto jsem rád, že jsme v týdnu postoupili v poháru. Ale uvidíme, co to s námi udělá pro ligu, protože kvůli zdravotním potížím máme velmi úzký kádr,“ prohlásil kouč Martin Hašek, jemuž schází třeba útočník Juliš nebo obránce Bederka.

FK Teplice - Sigma Olomouc neděle 15.00, sudí Dubravský Předpokládané sestavy:

Teplice: Diviš - Jeřábek, Čmovš, Král - Hora, Ljevakovič, Kučera, Žitný, Vondrášek - Trubač, Vaněček. Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Pilař, Houska, Dvořák, Falta - Nešpor.

Teplice čtyři kola pravidelně střídají porážku s výhrou. Minule loupily na Bohemians, dokážou poprvé od letní přípravy zvítězit dvakrát za sebou a potěší fanoušky, kterým udělaly doma radost naposledy v půlce září?

„Doma jsme dlouho nevyhráli a potřebujeme to zlomit. Když budeme makat jako ve druhém poločase na Bohemce, nemáme se čeho bát,“ věří záložník Jakub Hora.

Olomouc se po bídném startu zvedá, v lize čtyřikrát po sobě neprohrála a v posledních šesti kolech jen jednou nebodovala.

„Prvotní předpoklad úspěchu je, abychom zase neinkasovali jako první a nemuseli dotahovat. Je třeba hrát hodně aktivně, někdy maličko zjednodušit hru, víc se tlačit do zakončení, abychom si vytvořili více střeleckých situací,“ uvedl olomoucký trenér Václav Jílek.

Slavia Praha - Fastav Zlín neděle 17.00, sudí Hrubeš Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Bořil, Ngadeu, Deli, Zelený - Souček - Stoch, Baluta, Sýkora, Zmrhal - Olayinka. Zlín: Dostál - Hnaníček, Bačo, Gajič - Podio - Matejov, Libor Holík, Jiráček, Bartošák - Vyhnal, Beauguel.

Vedoucí Slavia má po remíze 0:0 s Kodaní a kromě náročného programu dál bojuje s početnou marodkou.

„Bude to hodně náročné, protože už s Kodaní bylo vidět, že hráči šli trošku přes závit,“ uvědomuje si trenér Jindřich Trpišovský. „Bude to hodně o naší morálce, abychom dokázali přepnout, na zápas se nachystali a neudělali nějakou chybu. Moc na výběr nemáme. Budou to muset zvládnout hráči, kteří hráli s Kodaní, plus případně ti, co se dají dohromady.“

Zlín bude nepříjemným soupeřem, doma dokázal porazit Spartu, venku prohrál jediný ze sedmi zápasů.

„Máme za sebou dvě cenná vítězství proti Spartě i v těžkém utkání proti Karviné. Jsem rád, že se nám uzdravili útočníci, máme z čeho vybírat. V minulém zápase se gólově prosadili Vyhnal s Liborem Holíkem, koncovka už nestojí jen na Beauguelovi. Pokud chceme na Slavii uspět, musíme hrát trpělivě,“ prohlásil zlínský kouč Michal Bílek.