Slezské derby je emotivnější než to pražské, míní Jirásek z Baníku

„Naši fandové nás přijeli podpořit ve velkém počtu. Bohužel utkání se nám nepovedlo,“ litoval středopolař poražených.

Proč?

Bohužel jsme jako první dostali gól a sami nevyužili nějaké šance, které jsme měli. Ve druhé půli jsme to snažili otočit, ale Opava hrála dobře, přidala druhý gól a bylo to ještě těžší. Domácí se zatáhli do obrany, ale už se nám podařilo jen snížit.

Ve druhé půli jste se až na ten gól téměř k ničemu nedostali. Souhlasíte?

Opavští vedli a dobře bránili. Stáhli se, bránili v devíti lidech. Hráli poctivý, běhavý fotbal a uhrávali to.

Co jste říkal atmosféře na vyprodaném stadionu?

Úžasná. Toto derby jsem hrál poprvé. Vše kolem bylo pro mě velké překvapení, ale se smutným koncem pro nás.

Jste odchovancem Sparty. Dá se slezské derby srovnat s tím Sparty a Slavie?

Každá část republiky má své derby, ale mezi Baníkem a Opavou je emotivnější než všechna ostatní. Lidi to hodně prožívají. Celkově tady lidé milují fotbal. Je to emotivnější než v Praze.

Máte dvě prohry za sebou. Je to velká komplikace v boji o první šestku?

Vždycky je to komplikace. Navíc, když přišly před nynější ligovou pauzou. To je pro tým horší, není nálada. Ale porážka s Plzní (0:1)... To jsme neproměnili šance. S Opavou v první půli také ne. Bohužel teď, když nějaké příležitosti máme, tak je neproměňujeme. Takové zápasy láme první gól. Z toho se musíme poučit a příště udržet vzadu nulu a sami dát nějaký gól. V dalším utkání musíme zabrat a podzim dojet co nejlépe.