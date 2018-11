Radakovič po prvním gólu: Důležitá výhra. V šatně bude trochu klid

Trefil jste se po třech letech, takže máte o to větší radost?

Konečně! Doufám, že na další branku nebudu čekat zase sedmdesát utkání. Na útočných i obranných standardkách jsme s asistentem trenéra Kováčem v týdnu tvrdě pracovali a vyplatilo se nám to.

Jak důležité bylo, že váš vyrovnávací gól přišel brzo, už v 51. minutě?

Hodně důležité. Po něm jsme věřili, že máme sílu zápas zvládnout. Soupeř hrál navíc oslabený o jednoho hráče, takže tím to pro nás bylo jednodušší.

Jaké vám trenér Ščasný dal o přestávce pokyny?

Přestože první polovina nebyla ideální, v šatně jsme si řekli, že musíme stav otočit. Dlouho jsme venku nevyhráli, takže jsme potřebovali konečně odvézt body a začít novou vítěznou sérii.

Výkon Sparty ale dobrý nebyl. Souhlasíte?

Víte co? Výhra je výhra. Výkon může vypadat, jak chce, ale máme body. V některých zápasech jsme asi hráli lépe, ale nebodovali. Tohle je lepší.

Čím to bylo, že vám začátek utkání nevyšel?

Domácí hráli v prvním poločase dobře, musím je pochválit. Byli nebezpeční z brejků a měli šance. My jsme do utkání nevstoupili špatně, ale po té inkasované brance už to bylo nahoru dolů, zbytečně jsme nakopávali dlouhé míče.

Gól jste dostali z penalty, kterou sudí Julínek odpískal až po konzultaci s videoasistentem. Jak jste tu situaci viděl?

Jen jsem viděl, jak jejich útočník padá. Čekali jsme na video, takže asi byla. Musíme věřit rozhodčímu.

Po dvou měsících jste vyhráli venku. Může vás to zvednout?

Před nynější ligovou pauzou je to hodně důležité! V šatně bude trochu klid, můžeme se připravit na další zápas, na Jablonec. Potom máme pohár. Ty zápasy potřebujeme vyhrát.