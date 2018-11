Jablonec - Bohemians 3:1, hosté vzdorovali, pak dal dva góly Doležal

„Za vůli musím před hráči smeknout. Dnes si toho vítězství obzvlášť cením, protože jsme ho vydřeli proti běhavému soupeři. Před reprezentační pauzou je to hodně důležité vítězství,“ prohlásil jablonecký kouč Petr Rada.

Jablonec se v pátek vrátil z těžkého výjezdu do Astany v Evropské lize, navíc zklamaný z porážky 1:2, přesto Severočeši dobře vstoupili do utkání.

ONLINE Zápas jsme sledovali minutu po minutě.

Po standardní situaci a odraženém míči si Sobol chtěl ve vápně obhodit Dostála, ten zahrál rukou a nařízenou penaltu proměnil v 10. minutě Trávník. Pro reprezentačního záložníka to byla osmá trefa v sezoně. Brankář Valeš si sice na střelu sáhl, ale v cestě do branky jí nezabránil.

Utkání pak příliš vzruchu nepřineslo, ale ve 44. minutě ztratil míč v útoku Sobol a hosté se vrhli do protiútoku, který podpořil i stoper Krch. Ten prostrkával míč na Martina Haška, balon sice přizvedl Hübschman, ale Hašek se k němu přeci jen dostal a z velkého úhlu ho dostal do branky.

Po hodině hry nejprve zahrozili hosté, kdy Hilál v pádu poslal centr Schumachera na branku. Ale hned z následného útoku si domácí vzali vedení zpět. Trávník našel centrem Doležala a ten střelou z voleje prostřelil Valeše.

„Nejprve jsme měli stoprocentní šanci Hilálem, který to ale chtěl z malého vápna narvat, místo toho, aby se snažil jen trefit bránu. A 30 vteřin potom jsme dostali gól na 2:1,“ litoval kouč Bohemians Martin Hašek.

Bohemians v 76. minutě opět srovnali po průniku střídajícího Vodháněla, ale sudí Příhoda nakonec gól neuznal kvůli tomu, že si Vodháněl při zpracování míče pomohl rukou.

„Ukázalo se, že video vlastně nepotřebujeme, protože rozhodčí si poradí i bez něj. Sudí nejprve uzná gól a pak ho odvolá. Nevím, na základě čeho. Asi mu to poradil některý z kolegů. Ale dva z nich to vidět nemohli. Přesto došlo ke změně rozhodnutí. Nejde mi o to, zda to byla ruka, nebo nebyla, ale že když sudí gól uzná, nemůže své rozhodnutí změnit na základě pokynu někoho jiného, kdo to nemohl vidět,“ prohlásil Hašek.

Chvíli na to přišlo definitivní rozuzlení. Krch při snaze o přihrávku brankáři chyboval, Doležal tak běžel sám na gólmana, udělal mu kličku a poté chytrým zakončením vstřelil už svůj šestý gól v ligové sezoně.

„Doležal má formu a měl by na kontě víc branek, kdyby nebyl zraněný. Z oslav jeho branek mám zraněné koleno. Ale stálo mi to za to,“ řekl Rada. „Hráči se v kabině sami motivovali a chtěli to zvládnout. Teď dostanou delší volno, aby si od fotbalu mohli odpočinout, protože ho měli v poslední době hodně,“ dodal.