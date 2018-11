Nabitý ligový víkend. Kromě derby hraje i druhá Plzeň se třetí Ostravou

Na derby bude v neděli upřená veškerá pozornost. Nejen proto, že jde o největší událost fotbalového podzimu, ale i proto, že se v týž den jiný ligový duel nehraje.

V sobotu je totiž na programu hned pět zápasů včetně zmiňovaného střetnutí Ostravy s Plzní. Už v pátek zahajují čtrnácté dějství hráči Bohemians a Teplic (18.00). A v pondělí kolo uzavře dohrávka Liberec - Mladá Boleslav.

Sparta Praha - Slavia Praha neděle 17.00, sudí Ardeleanu Předpokládané sestavy:

Sparta: Nita - Radakovič, Kaya, Costa - Chipciu, Stanciu, Kanga, Frýdek, Čivič - Šural, Tetteh. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Traoré, Zmrhal - Škoda.

Je to tahák kola, tahák podzimu. 290. pražské derby.

Sparta do něj nejde v nejlepším rozpoložení, protože z posledních čtyř ligových zápasů tři prohrála. Pokaždé však ztratila venku, takže před soubojem s rozjetou Slavií doufá v prodloužení domácí série - už 16 ligových utkání za sebou na Letné neprohrála.

„Na výkonech venku musíme zapracovat. Ale doma jsme silní a podáváme tam dobré výkony,“ prohlásil trenér Zdeněk Ščasný. „Jestli však chceme aspoň trochu odčinit naše prohry z venku, tak musíme výkony ještě vylepšit, abychom Slavii porazili,“ dodal.

Sparťané potřebují zlepšení i proto, že by jim v případě porážky vedoucí Slavia odskočila už na deset bodů.

„Mít takový náskok by bylo příjemné, ale díky nadstavbě nebudeme zdaleka ještě ani v polovině soutěže, stát se může strašně moc,“ pravil před šlágrem slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Baník Ostrava - Viktoria Plzeň sobota 15.00, sudí Proske Předpokládané sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Mešaninov, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Jirásek, Holzer - Hrubý - Diop. Plzeň: Hruška - Řezník, Hubník, Pernica, Limberský - R. Procházka, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Řezníček.

I sobotní program ale nabízí šlágr, navíc se hraje hned jako první. Druhá Plzeň proti třetímu Baníku Ostrava.

Hosté ze západu Čech se můžou minimálně na pár hodin dostat do čela tabulky. To by ale soupeře, s nímž ve středu po penaltách vypadli z poháru, museli tentokrát porazit.

„Zápas bude mít zajímavý náboj vzhledem k tomu, že jsme v pohárovém utkání neuspěli. Budeme to chtít Ostravě vrátit a poučit se z chyb, které jsme udělali,“ uvedl plzeňský trenér Pavel Vrba, jemuž bude chybět nejlepší střelec Michael Krmenčík. Český reprezentant musel na operaci s kolenem a sezona pro něj předčasně skončila.

„To je obrovské oslabení. Sami jsme to poznali v pohárovém utkání, kdy jejich údernost nebyla taková,“ řekl protivníkův kouč Bohumil Páník, který je přesvědčen, že Baník může favorita zaskočit i podruhé. „Je třeba bořit mýty a my se na to zodpovědně připravujeme,“ prohlásil.

1. FK Příbram - 1. FC Slovácko sobota 17.00, sudí Houdek Předpokládané sestavy:

Příbram: Švenger - Nitrianský, Kodr, Tregler, Skácel - Průcha, Květ - Hlúpik, Mingazov, Antwi - Fantiš. Slovácko: Trmal - Juroška, Krejčí, Hofmann, Reinberk - Daníček - Navrátil, Janošek, Havlík, Rezek - Kuchta.

Příbram by také jistě ráda bořila mýty, ale napřed by se po hrozivé sérii potřebovala potěšit výsledkem. Tři prohry v řadě, skóre 1:15...

„Z čeho soupeř vystřelí, z toho dostaneme gól. Jsme slabí v obou vápnech. Tam musíme být mnohem důraznější,“ burcuje kouč Josef Csaplár. „Musí skončit období mládí a hloupostí a nastat období dospělosti. Čeká nás velice důležité utkání, ve kterém chceme doma uspět.“

I poslední Slovácko musí konečně zabrat, vždyť naposledy slavilo v srpnu na Dukle. Minule ale sympaticky trápilo Plzeň, které po snaživém výkonu podlehlo 1:2, přičemž mohlo klidně vyhrát.

„Pokusíme se navázat na výkon z druhého poločasu utkání v Plzni, v němž se nám herně dařilo, soupeře jsme přehrávali a byli nebezpeční v útoku. K úspěchu ale potřebujeme také proměnit vypracované šance, což je stále naše velká slabina,“ ví Petr Vlachovský, trenér Slovácka

Dukla Praha - FK Jablonec sobota 17.00, sudí Nenadál Předpokládané sestavy:

Dukla: Rada - Bezpalec, Ďurica, Ostojič - Miloševič, Doumbia, Tetour, Souček, Podaný - Djuranovič, Schranz. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Matěj Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Acosta - Ikaunieks.

Dukla hraje podruhé proti pohárovému týmu, po porážce na Slavii (1:4) doma přivítá dalšího účastníka Evropské ligy - Jablonec.

„Tentokrát nemáme kam uhnout a chceme minimálně sobě a fanouškům ukázat, že výkon na Slavii byl výjimka. Potřebujeme agresivitu a sebevědomí,“ uvedl kouč Roman Skuhravý.

Jablonec naposledy po čtyřech vítězstvích v řadě ztratil body, v derby s Libercem remizoval 0:0. A před zápasem s Astanou by rád znovu bodoval naplno.

„Dukla je určitě tým, který je doma nepříjemný. Jsou hodně běhaví. My ale budeme určitě chtít získat body, které jsme doma ztratili s Libercem,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada.

Sigma Olomouc - SFC Opava sobota 17.00, sudí Příhoda Předpokládané sestavy:

Olomouc: Buchta - Sladký, Jemelka, Vepřek, Falta - Zahradníček, Houska, Texl, Kalvach, Pilař - Nešpor. Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Kayamba, Zavadil, Jursa, Zapalač - Kuzmanovič, Smola.

Souboj sousedů ze spodní části tabulky, kteří své poslední zápasy zvládli vítězně. Opava si smlsla na Příbrami (5:0), Sigma zase v závěru senzačně otočila duel s Karvinou (3:2).

„Nečeká nás nic jednoduchého, ale pokud chceme z těchto pozic vystoupat tam, kam chceme, tak musíme naplno bodovat,“ prohlásil olomoucký kouč Václav Jílek.

„Olomouc poslední dobou ukazuje, že se zvedá a jde nahoru. Je to kombinační tým s vysokou kvalitou. Ale myslím, že i naše výkony mají stoupající trend a věřím, že to v Olomouci potvrdíme,“ uvedl jeho protějšek Ivan Kopecký.

Fastav Zlín - MFK Karviná sobota 17.00, sudí Královec Předpokládané sestavy:

Zlín: Dostál - Bačo, Hnaníček, Gajič - Podio - Matejov, Libor Holík, Jiráček, Bartošák - Jakubov, Beauguel. Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Moravec - Smrž, Mertelj - Lingr, Budínský, Galuška - Guba.

Pátý Zlín hraje podruhé za sebou doma a posledně porazil Spartu. I proto je v duelu se čtrnáctou Karvinou favoritem.

„Věřím, že předvedeme podobný výkon jako v minulém kole. I když proti soupeřům typu Sparty nebo Slavie nemusím hráče hecovat. Motivaci si najdou sami. Nyní je potřeba, aby něco podobného potvrdili i v utkání s méně atraktivním soupeřem,“ řekl trenér Michal Bílek.

„Zlín má velkou kvalitu především v útočné fázi, kde má fyzicky silné hráče, navíc jsou v pohodě, hrají v klidu, daří se jim a jsou v takové euforii,“ všiml si karvinský kouč Roman Nádvorník. „Doufám, že navážeme na zápas s Baníkem a osmdesát minut z utkání s Olomoucí a že to Zlínu znepříjemníme.“

Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav pondělí 18.00, sudí Hrubeš Předpokládané sestavy:

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Potočný, Breite, Oscar, Ševčík, Pešek - Oršula. Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Takács, Hůlka, Keresteš - Hubínek, Matějovský - Ladra, Přikryl, Konaté - Komličenko.

Čtrnácté ligové kolo uzavírá zápas týmů, které mají sice stejný počet bodů, ale přišly k nim v naprosto odlišných zápasech.

Nevyzpytatelná Mladá Boleslav má s 29 inkasovanými zásahy druhou nejhorší defenzívu a s 28 góly druhý nejlepší útok, to Slovan se skóre 13:13 tolik nevybočuje. A na svého pondělního protivníka umí, poslední tři vzájemné duely vyhrál bez obdrženého gólu.