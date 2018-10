V kabině je neskutečná pohoda, pochvaluje si slávistický střelec Stoch

Stoch v posledních týdnech válí. V nejvyšší soutěži se trefil počtvrté za sebou, celkem nastřádal už sedm branek - v tomto ohledu je mezi středopolaři nejlepší.

Pondělní dohrávku 13. kola okořenil nádhernými trefami z obou poločasů. Napřed technická střela levačkou zpoza šestnáctky, která zamířila do horního rohu. A pak další zasekávačka na levou nohu, tentokrát ve vápně a zakončení po zemi. „Prostě se cítím v pohodě,“ prohodil slovenský fotbalista.

„Bodujeme, vyhráváme, v kabině je neskutečná pohoda a věřím, že to udržíme co nejdéle,“ řekl.



Vychutnáte si krásné góly už na hřišti, nebo až doma ze záznamu?

Asi až doma. Já si momentálně ani nepamatuju, jak ty góly padly. Třeba nevím, jak celá akce vznikla. Pamatuju si leda tak ty střely. (úsměv)

Je za vaší produktivitou i to, že Slavia teď hrávala bez klasického hrotového útočníka?

Nemyslím si. Snažím se centrovat i se dostávat do palebných pozic. Když to lepí, když se daří, tak se k nám balony odrážejí. A když budeme já nebo jiní hráči bodovat tak jako doposud, mužstvu to jen pomůže.

A vám pomůžou výkony k návratu do reprezentace?

To je na trenérovi. S panem Hapalem jsme si párkrát zavolali, tento týden se máme setkat. Podebatujeme a bude na něm, jakou nominaci zvolí. Každý ví, že v tom byl jediný problém (rozepře s předchozím trenérem Kozákem, pozn.). Ale nikdy jsem neříkal, že reprezentovat nechci. Když mě trenér povolá, budu rád. Bude mi ctí opět nosit slovenský dres.



Navíc byste si mohl zahrát v Edenu proti českému národnímu týmu.

To je další plus. Pokud by k tomu došlo, byl bych velmi rád.



Duel z Duklou byl vměstnaný mezi dva klíčové zápasy - v Kodani a se Spartou. Bylo složité nebýt hlavou někde jinde?

Nebyl žádný problém. Derby je až za šest dní, na regeneraci a přípravu na něj bude dost času. To nám i připomínal trenér, že se musíme v tomto zápase vydat na maximum a zvládnout ho. To se povedlo se super výsledkem. Pevně věřím, že derby máme šanci zvládnout.



Bude derby se Spartou spíš o taktice, nebo o psychice?

Nevím, zatím ještě nejsem trenér, abych tohle hodnotil. (úsměv) Ale asi z každého trochu. Možná bude i o tom, kdo v ten moment bude mít lepší formu. Pevně věřím, že ji načasujeme ideálně, že do toho zápasu dáme úplně všechno. Pustíme si chyby, které jsme tam udělali na jaře a věřím, že se toho vyvarujeme.