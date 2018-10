Trpišovského trápí marod Tecl: Jsem z toho už tři dny špatnej

Osmadvacetiletý forvard má pech. Vypadalo to, že dá dohromady bolavé koleno, které si poranil na konci září v domácím duelu s Bohemians (1:0). Slávisty povzbudilo, že s nimi v týdnu cestoval do Kodaně na zápas Evropské ligy.

V dánské metropoli dokonce jako střídající zasáhl do hry, jenže...

„Došlo k obnovení problému, který měl. Zápas dohrával už zraněný, ale měli jsme vystřídáno, takže jsme v podstatě hráli v deseti. Kvůli zranění se už nemohl moc pohybovat,“ vysvětlil Trpišovský, proč Tecl pro poslední mač 13. kola s Duklou scházel v domácí nominaci.

Podle dalších slov trenéra Slavie se navíc zdá, že autor tří branek v probíhajícím ročníku nestihne nedělní svátek, derby se Spartou.

„Šance, že bude mimo, je větší než šance, že bude v pořádku. Rozhodne se ve čtvrtek. Jsem z toho už tři dny špatnej. Standa byl ve skvělé fazoně, pokud by nám měl dlouho chybět, byla by to pro nás velká ztráta,“ uvedl Trpišovský, který jinak po hladkém triumfu v malém pražském derby hovořil spokojeně.

Aby ne, když slávisté Duklu přejeli. Až na penaltu ji nepustili do šance. Z nich samotných sálalo sebevědomí, sebejistota, kterou demonstrovali čtyřmi pohlednými góly.

„Dobře jsme do utkání vstoupili, byli jsme koncentrovaní, bylo nás plné hřiště. Kdyby lépe zakončil Matoušek nebo pak zachoval klid Baluta, mohli jsme vést už v první minutě,“ prohlásil Trpišovský, jenž na hře svých svěřenců nicméně našel i nedostatky.



„V jistých pasážích prvního poločasu jsme hráli skvělý fotbal, na druhou stranu jsme v jiných mohli hrát lépe. Zvlášť ve druhé půli mi trochu vadilo, že jsme v některých fázích nebyli tolik hladoví. Až moc jsme kontrolovali hru,“ pravil.

Velkou radost mu každopádně udělal výkon Miroslava Stocha, velké opory z posledních týdnů. Slovenský záložník je pro mužstvo klíčový, výtečnou formu potvrdil dvěma skvostnými góly.

„Momentálně je v nejlepším rozpoložení za dobu, co ho znám,“ přitakal Trpišovský. „Je absolutně komplexní. Je nebezpečný při zakládání útoků, při jejich vedení, samozřejmě i ve finální fázi. Je jedním z nejdůležitějších článků mužstva, je momentálně nositelem vysoké fotbalové kvality.“