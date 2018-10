Chybělo nám sebevědomí, bez toho se hrát nedá, míní obránce Ďurica

Když Ďurica do Dukly přicházel, byla na chvostu tabulky s 19 inkasovanými góly. Z pěti ligových utkáních se slovenským zadákem v sestavě prohrála jen v Olomouci a doma remizovala se Zlínem, jinak třikrát zvítězila. Do utkání se Slavií šla se sérií čtyř neprohraných zápasů v řadě, na výkonu to však nebylo znát.

„Slavia vyhrála zaslouženě, ukázala sílu a dala čtyři góly. Byla sebevědomá, to nám chybělo. My jsme vyšli na hřiště bez sebevědomí, nikdo nechtěl míč, neběhali jsme. Měli jsme sotva jednu střelu na bránu, z toho nemůžeme dát gól,“ hodnotil šestatřicetiletý obránce.

Dukla se snažila hrát kombinačně, ale do zakončení se nedostávala. „Nemáme útočníka, na kterého bychom mohli nakopávat. Museli jsme hrát kombinačně, ale to bez nabídky nejde. To byla největší chyba. Nikdo se neukazoval, každá přihrávka šla dozadu, nikdo nehrál dopředu. Proto nás Slavia přehrála. Sice jsme dali jeden gól, ale z penalty. Takhle se o záchranu nehraje,“ zlobil se.

A pokračoval: „My se chceme zachránit, Slavia hraje o titul. Musíme se podívat hlavně na sebe. Musí tam být víc srdce, bojovnosti a hlavně se ukázat a mít sebevědomí. Dneska nám chybělo a bez toho se hrát nedá. Každý v sobě musíme mít ochotu běhat. Buď chceš, nebo nechceš. Buď se jdeš na to hřiště porvat, nebo tam nemusíš chodit vůbec.“

I trenér Dukly Roman Skuhravý byl ohledně sebevědomí s Ďuricou zajedno. „Přál jsem si, aby hráči na hřišti ukázali, co trénujeme. Pokud sem přijedete nesebevědomí, nepřesní, nejste v prostorech - uspět tady nelze. Ale pokud to jsou hráči schopni plnit a předvedou výkon na hranici možností, tak to lze. Jde konkurovat každému, ale musíte podat nadstandardní výkon,“ řekl Skuhravý, podle kterého to měli nezkušení hráči v Edenu složité.



O tom si ale myslí své Ďurica: „A kdy se chtějí prodat? Kdy se chtějí ukázat? Zítra na tréninku?“