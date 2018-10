Trpišovský: Strašné zklamání, že dáme po půli jediný gól z tolika šancí

Slávistický kouč se v pozápasovém hodnocení vrátil i ke čtvrteční porážce 0:1 s Petrohradem v Evropské lize, kde jeho tým na zahazování šancí doplatil.

Proti Příbrami si v prvním poločase vytvořil komfortní náskok 3:1, který však ve druhém dějství mohl výrazně navýšit. „Mohlo to klidně být třeba 7:3 a víc. To neproměňování šancí se nás drží a opět jsme to potvrdili,“ uvedl Trpišovský.

Jinak jste s hrou a výsledkem spokojený?

S body a s tím, jak jsme to po dvou porážkách zvládli, hlavně po Ostravě jsme potřebovali podat dobrý výkon a bodovat. Na druhou stranu to nebylo zcela bezchybné: hodně nevynucených chyb, vlažnější začátek... Pochvala pro Příbram, jak to odehrála. Hodně napadala, hrála hodně nahoře, trápila nás, než se nám je podařilo kombinací trochu unavit.

Zlomil se zápas neproměněným příbramský brejkem a následným gólem Baluty na 2:1?

Jsem rád, že se nám za stavu 1:1 povedla ta krásná akce, tam se ten zápas trochu lámal. U té druhé akce to byl myslím ofsajd, rozhodčí mi říkali, že akci nechávali dohrát, aby ji pak mohli přezkoumat s videem. Ve druhé půli chtěla Příbram za stavu 1:3 hrát pořád aktivně, byl to fotbal nahoru dolů. Tak trochu jak z britských ostrovů, když to přeženu. Nemluvím o kvalitě, ale o protiútocích z jedné strany na druhou. Ale je strašné zklamání, že dáme jediný gól z tolika šancí.

Hodně příležitostí měl Matoušek, jak jste byl s jeho výkonem spokojený?

Hodně se mi líbil - kromě toho, když hrál zády k bráně soupeře. Tam jsou rezervy, na druhou stranu se ho musím zastat, protože na hrotu moc nehrál. Potvrdil, že jak se rozběhne, je nadlidský úkol ho chytat. Má drajv, hrál s velkou energií, měl spoustu náběhů. Škoda, že nemá gól nebo asistenci, jako hrotový hráč by měl mít. Kromě toho, že neudržel některé míče a nedal gól, tak výborný výkon.

Až se vám vrátí marodi z ofenzivy (Škoda, Tecl, Sýkora), kam s Matouškem počítáte?

Těžko říct. V modelu, který hrajeme my, spíš na pozici podhrotového hráče, protože nám nahrazuje práci Standy Tecla. Pro něj bude jednodušší, když bude hrát jednu z těch tří horních pozic, kde potřebujeme rychlostně vybavené hráče. Tím, že spoustu zápasů strávíme hrou do plné obrany, tak i ta desítka má trochu jiné úkoly. Speciálně u něj se to bude hodně odvíjet od zdravotního stavu hráčů, které budeme mít dopředu. Osobně si ale myslím, že jeho budoucnost ve fotbale je na hrotové pozici.

Potěšilo vás, že se prosadili hráči, kteří delší dobu čekali na gól?

Jsem hodně rád, že se prosadili. Bořil je specialista na Příbram, všechny své ligové góly dal proti ní. Váhali jsme, jestli tam dát Jardu Zelenýho, který by si to zasloužil, ale chtěli jsme zachovat souhru se Zmrhalem. Frydrych byla další změna, protože jsme kvůli standardkám chtěli mít co nejvyšší mužstvo. A Alex gól taky potřeboval hodně, jeho výkon pak šel nahoru.

Neuvažoval jste o víc než dvou změnách kvůli náročnému programu?

V první fázi ano. Třeba na Michelu Ngadeovi bylo ke konci vidět, že tahá nohy, hrál všechny zápasy, k tomu cestování a náš náročný styl. Přemýšleli jsme, zda vsadit na víc změn a víc energie s menší sehraností, nebo jestli v sestavě podržíme nejvíc hráčů, aby zůstaly některé automatismy, ale zase by měla víc energie Příbram. Ale někteří hráči nebyli úplně stoprocentní.

Kteří?

Jarda Zmrhal, Michel Ngadeu nebyli úplně zdraví, ale chtěli jsme je na hřišti mít. To samé Pepa Hušbauer, kterého hodně bolela záda, hrál pod tlumícími léky. Doufáme, že budou brzy v pořádku.

Jak to vypadá s ostatními marody?

Pevně doufáme v to, že se co nevidět vrátí. Vedení udělalo hodně pro to, abychom měli skvělé podmínky pro zdravotnický tým a zázemí. Nové přístroje, výkonnější laser, maximální péče. Jakub Jugas půjde už hrát za juniorku, Simon Deli je na sto procent zdravý. Jakub Hromada - nechci to zakřiknout - snad brzy půjde do plného tréninku. Pokorný léčí problém s lýtkovým svalem.

Co ofenzivní hráči? Tecl, Škoda?

Tecl se připravuje individuálně, ale plní základní fyzické aktivity, jezdí na kole, posiluje... Je šance, že může být na Liberec připravený. U Škody se to prodlužuje, zlomenina potřebuje šest týdnů na zahojení. Mick van Buren už aspoň začal běhat. Ale neumíme odhadnout, kdy se vrátí. A Marko Alvir je bohužel na celý podzim vyřazen. Jsme rádi, že se k nám přidal aspoň Olayinka, který taky půjde nabírat herní praxi za juniorku.