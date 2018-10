Zlín čeká Liberec, Bílkovi svěřenci se můžou dotáhnout na Spartu

Domácí Zlín naposledy pouze remizoval s poslední Duklou a předtím prohrál 1:2 s Ostravou. V tabulce se propadl na páté místo, ale pokud by proti Liberci zvítězil, minimálně do soboty by se mužstvo bývalého reprezentačního trenéra Michala Bílka bodově dotáhlo na třetí Spartu.

„V posledním zápase na Dukle jsme sice měli v úvodu výkonnostní výkyvy, ale po domácí prohře s Baníkem jsme se herně zlepšili,“ řekl Bílek. „Potřebujeme však zlepšit koncovku, střelecky se nám oproti předcházejícím zápasům přestalo dařit,“ dodal.

Fastav Zlín - Slovan Liberec pátek 18.00, sudí Houdek Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Hronek, Jiráček, Bartošák - Beauguel, Železník Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Aarons, Breite, Potočný, Ševčík, Malinský - Mashike Sukisa.

Liberec minulý týden porazil 3:0 Olomouc, ale předtím utrpěl debakl 1:4 se Spartou a prohrál 0:2 s Duklou. „Doufám, že nás k dobrému výkonu ve Zlíně nakopne i zápas s Olomoucí, takový výsledek jsme velmi potřebovali. Věřím, že budeme bodovat, pokud možno naplno,“ řekl liberecký trenér Zsolt Hornyák.

Zápas na zlínské Letné odstartuje v pátek v 18 hodin.