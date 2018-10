Sparta nastoupí v Olomouci, Slavia i Plzeň chtějí doma napravit poháry

Základní část fotbalové ligy vstupuje do své druhé třetiny, poté ji na chvíli přeruší reprezentační přestávka.

Jedenácté kolo se proto nehraje v pondělí, začíná v pátek předehrávkou Zlín - Liberec a nejnabitější program připadl i kvůli dostatečnému odpočinku pro pohárové zástupce na neděli.

FK Mladá Boleslav - Baník Ostrava sobota 17.00, sudí Zelinka Předpokládané sestavy:

Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš - Takács, Mareš - Džafič, Ladra, Přikryl - Komličenko

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Stronati, Šindelář, Fleišman - Fillo, Mešaninov, Hrubý, Holzer - Diop, O. Šašinka

Čtvrtá Ostrava se představí v Mladé Boleslavi, kde prohrála sedm z posledních osmi ligových zápasů a nezvítězila deset let.

„Boleslav je jako den a noc. Spoustu gólů dává, spoustu jich i dostane, má takové divoké výsledky. Je to hodně nevyzpytatelný soupeř,“ ví ostravský trenér Bohumil Páník, jenž si bude muset poradit bez Milana Baroše, který za řádění proti Slavii dostal trest na pět zápasů a pokutu 150 tisíc korun.

Mladé Boleslavi se nepovedl minulý týden, který začal vypadnutím z poháru a pokračoval porážkou v Příbrami.

„Vyříkali jsme si to a věřím, že si to každý vzal k srdci a předvedeme to na hřišti,“ prohlásil záložník Petr Mareš. „Hrajeme na domácím hřišti a všechno jiné než výhra by byl neúspěch, i když soupeřem nám bude tým, který prokazuje momentálně dobrou formu,“ doplnil ho trenér Jozef Weber.

Sigma Olomouc - Sparta Praha sobota 19.00, sudí Franěk Předpokládané sestavy:

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Texl, Plšek - Nešpor

Sparta: Nita - Radakovič, Kaya, Costa - Chipciu, Sáček, Kanga, Frýdek, Plavšič - Tetteh, Šural

Třetí Sparta si v minulém kole z Plzně odvezla premiérovou ligovou porážku v sezoně (0:1). Pražané se chtějí opět vrátit na vítěznou vlnu v sobotu na stadionu předposlední Olomouce, kde však loni v listopadu prohráli 0:1.

„Výsledky Olomouce neodpovídají výkonům, které byly hlavně v úvodu sezony velmi dobré, a některé zápasy prohráli smolně. My jsme prohráli poslední zápas a před pauzou bychom chtěli bodovat. Náš cíl je zůstat na špici v kontaktu,“ uvedl sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

Ten bude stavět zálohu bez Nica Stanciua, zatímco jeho protějšek Václav Jílek přemýšlí, jak se obejít bez Šimona Falty. Ten byl chybně vyloučen v duelu s Libercem, disciplinární komise mu však musela minimální trest udělit.

„Sparta je jedním z nejsilnějších týmů letošního ročníku. Její herní projev se v poslední době změnil a zlepšil, ale nám náš bodový stav velí udělat maximum pro to, abychom ten zápas co nejvíce zdramatizovali a abychom z něj vyválčili nějaký bod,“ uvedl olomoucký trenér.

Viktoria Plzeň - FK Teplice neděle 15.00, sudí Hrubeš Předpokládané sestavy:

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hrošovský, Procházka - Petržela, Hořava, Kovařík - Krmenčík.

Teplice: Diviš - Jeřábek, Král, Shejbal - Vondrášek, Ljevakovič, Žitný, Kučera, Krob - Vaněček, Hora

Plzeň v Římě zcela propadla a debaklem 0:5 vyrovnala svou nejtvrdší porážku ve skupině Ligy mistrů.

„Musíme zapomenout na úterní zápas s Římem, který nám ukázal, kde dnešní fotbal je. Budeme se snažit v české lize hrát možná tak dominantně, jak hrál Řím. Uvidíme, jestli to zvládneme,“ řekl trenér Pavel Vrba.

Jeho svěřenci v této sezoně doma vyhráli všech pět ligových zápasů a s Teplicemi v nejvyšší soutěži neprohráli devětkrát za sebou.

„Kromě zápasu s Mladou Boleslaví (6:1) jsme vždycky měli výsledek 1:0, což asi domácím fanouškům moc nevoní, protože byli zvyklí v posledních letech na víc gólů v soupeřových sítích. Byl bych maximálně spokojený, kdybychom udrželi stoprocentní bodový zisk a bylo u toho ještě víc gólů,“ uvedl Vrba.

FK Jablonec - 1. FC Slovácko neděle 15.00, sudí Lerch Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Chramosta.

Slovácko: Daněk - Juroška, Krejčí, Hofmann, Divíšek - Janošek, Navrátil, Sadílek, Havlík, Rezek - Kuchta

Jablonec po čtvrteční remíze 2:2 s Dynamem Kyjev v Evropské lize v neděli přivítá Slovácko, s nímž v domácí soutěži neprohrál osmkrát za sebou.

„Dohnat dvougólovou ztrátu proti Dynamu Kyjev je povzbuzující záležitost, ale my nemáme důvod ke skepticismu ani v lize, kde jsme teď vyhráli poslední dva zápasy a hráli jsme dobrý fotbal,“ věří v další úspěch jablonecký trenér Petr Rada.

To celek z Uherského Hradiště má starosti, nebodoval v posledních pěti ligových utkáních.

„Po poslední prohře doma s Opavou jsme se dostali do problémů. Rozhodně nemáme poraženeckou náladu, pokusíme se v Jablonci bodovat,“ velí Michal Kordula, kouč Slovácka.

SFC Opava - Bohemians Praha 1905 neděle 15.00, sudí Orel Předpokládané sestavy:

Opava: Šrom - Simerský, Schaffartzik, Svozil - Hrabina, Zavadil, Kuzmanovič, Jursa, Zapalač - Puškáč, Smola

Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Bederka, Schumacher - Reiter, M. Hašek, Švec, Záviška - Mašek - Hilál.

Naopak Opava se zvedá, v posledních dvou zápasech vyhrála 2:0. „Nicméně o žádném uklidnění nemůže být řeč. Na neděli jsme plně koncentrovaní. Chceme uspět. Budeme hrát s nepříjemným a kvalitním soupeřem,“ upozorňuje trenér Ivan Kopecký.

Bohemians bojují s marodkou, navíc v lize už třikrát za sebou nevyhráli. V týdnu si aspoň spravili chuť postupem přes České Budějovice v poháru.

„Zásadní pro nás bylo, aby se opět někdo nezranil a neonemocněl. Na rozcvičení se zranil dorostenec, kterého jsme na zápas vzali. Říkali jsme si, že nad námi lítá nějaký černý šotek,“ uvedl kouč Martin Hašek.

„Zápas jsme přežili, vyhráli, ale s hrou nejsme spokojeni. Pozitivní ale je, že po dvou měsících naskočil Michal Švec a po svalovém zranění naskočil do hry Hilál. Bylo vidět, že není v tempu, ale pomůže mu to a bude výrazně lépe připraven na Opavu.“

MFK Karviná - Dukla Praha neděle 15.00, sudí Ardeleanu Předpokládané sestavy:

Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Mertelj, Budínský - Ba Loua, Lingr, Letič - Wágner

Dukla: Rada - Miloševič, Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Doumbia, Bezpalec, Tetour - Brandner, Djuranovič, Schranz.

V neděli od tří hodin se ještě poslední Dukla pokusí v Karviné získat první venkovní body v ročníku.

„Dukla má nového trenéra a bude to nepříjemný soupeř, kvalita toho mužstva neodpovídá umístění. Víme, co chce trenér Skuhravý s Duklou hrát, a věřím, že na to budeme dobře připraveni. Nechceme ji pustit do hry,“ plánuje karvinský trenér Roman Nádvorník.

„Do zápasu jdeme s cílem vyrovnat se domácím v agresivitě. Pokud tohle zvládneme a podpoříme silnou kombinací a zdravým sebevědomím, můžeme a chceme uspět,“ prohlásil Roman Skuhravý, od osmého kola kouč Dukly.

Slavia Praha - 1. FK Příbram neděle 18.00, sudí Královec Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Kúdela, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Traoré, Zmrhal - Baluta.

Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Průcha, Květ - Hlúpik, Mingazov, Antwi - Fantiš

Slávisté se museli v minulém kole na hřišti oslabené Ostravy smířit s porážkou 1:2 a vedou tabulku už jen o skóre před Plzní. Ve čtvrtečním duelu skupiny Evropské ligy prohráli červenobílí v Petrohradu 0:1, přestože nad ruským týmem dominovali.

„Cestování je náročné, ale věřím, že se vzchopíme, v neděli to zvládneme a nebudeme se stresovat až do konce, protože zápas to bude strašně důležitý. Teď jsme prohráli, zaváhali jsme. Musíme vyhrát a doufat, že odskočíme týmům za námi,“ řekl brankář Slavie Ondřej Kolář, jehož tým vyhrál poslední čtyři ligové souboje s Příbramí a loni v únoru soupeře deklasoval 8:1.

Příbram uspěla na hřišti Sparty, kde v pátém kole remizovala 2:2, a ráda by obrala i jejího rivala.

„Jsem rád, že i přes změny v týmu jsme nadále schopni hrát koukatelný fotbal, který baví. Věřím, že jsme toho schopni i na Slavii. Otázkou je, jestli nám to přinese výsledek jako na Spartě, nebo z toho bude prohra jako v Karviné,“ přemítal příbramský trenér Josef Csaplár.