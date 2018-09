Blázinec, karty jak na běžícím páse. Šlágr Plzně se Spartou byl vypjatý boj

„Rozhodčí rozdával karty jak na běžícím páse,“ konstatoval sparťanský kapitán Josef Šural, sám napomínaný v závěru prvního poločasu.



Zápas byl vyhecovaný už od úvodu, na trávníku to jiskřilo. Což není žádné překvapení, vždyť během posledních pěti bitev Sparty s Plzní padalo v průměru šest karet na zápas.

Už po čtvrt hodině se v plzeňské šestnáctce strhla potyčka. Sparťanský forvard Benjamin Tetteh při snaze o hlavičku zboural Matúše Kozáčika a svého gólmana se okamžitě zastal David Limberský.



Pošťuchovaná s Tettehem skončila pro oba žlutou kartou a diváci na tribunách bouřili. Oba tábory by jistě chtěly pro soupeře červenou. A byl to jen začátek.

„To k fotbalu patří. Podívejte se, kdyby takový zápas nedostal hráče do varu, tak je to špatně,“ prohlásil plzeňský trenér Pavel Vrba. „Emoce tam byly z obou stran, karty, vyloučení, ale nebylo to tak, že bych si chtěl stěžovat. Tak to prostě bývá.“



Kouč Viktorie si neměl moc nač stěžovat, kromě toho, že jeho mužstvo vyhrocený mač vyhrálo, ho rozhodčí Pavel Julínek napomínal méně.

Domácí fotbalisté obdrželi „pouze“ tři žluté karty, to sparťané potvrdili, že proč jsou nejtrestanějším týmem v lize. Obdrželi šest žlutých a celkově jich za deset kol nasbírali už dvaatřicet! To je o jedenáct více než má Liberec, druhý v tabulce hrubiánů.

K vyššímu počtu sparťanských napomenutí při pátečním večeru silně přispěl emocemi nabitý konec zápasu.

„To byl blázinec,“ uznal trenér a sportovní manažer Zdeněk Ščasný. „Plzeň závěr odehrála takticky velmi dobře. Jak jsme se k něčemu mohli dostat, když se z pěti minut nastavení čtyři a půl minuty nehrálo? Nechci to komentovat, hráči spěchali a možná z přemíry snahy tam byly fauly.“



Nedovolených zákroků spáchali hosté podle ligových statistik 21, Viktoria 13. A co se čísel z celé soutěže týče, Sparta (161) je po ostravském Baníku (165) druhým nejčastěji faulujícím týmem.

Při dlouhém nastavení navíc dostala první červenou kartu v sezoně, když Nicolae Stanciu mimo hru nakopl vracejícího se Limberského. V zápise o utkání stojí: „Hrubé nesportovní chování, kopnutí soupeře ze zadu mimo souboj o míč (míč vzdálen od místa přestupku cca 7m) v nepřerušené hře.“

Sudímu Julínkovi vážnost přestupku nahlásil videorozhodčí, původně Stanciu viděl žlutou.

„Nevím, co se tam stalo. Ale když sudí rozhodl podle videa, tak to bylo jasné,“ podotkl kouč Ščasný. „Možná mě to mrzí víc než porážka, vyloučit se neměl nechat.“