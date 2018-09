Stačila by nám i remíza. Pod Plzní jsme být nechtěli, řekl sparťan Šural

Sparťané v Plzni nedokázali zvítězit už přes osm let, naposledy se jim to podařilo na konci srpna 2011 díky dvěma trefám Lea Kweukeho.

Ve šlágru 10. kola si připsali vůbec první ligovou porážku, Plzni podlehli 0:1. „A nebylo to po žádné hezké střele,“ mrzelo Šurala. „Bohužel to špatně trefil a s tečí nedal gólmanovi šanci.“

Projevilo se, že vám to v Plzni dlouhodobě nejde? V úvodu zápasu jste kupili chyby.

To je pravda. Šli jsme ve stejném rozestavení jak v minulých zápasech a měli jsme nějaké nepřesnosti, Plzeň byla víc na balonu. Pak jsme to změnili, trošku se obraz hry otočil a měli jsme i nějakou šanci. Rozhodla první branka, myslím si, že jsme ji měli vstřelit dneska my. Bohužel z našich šancí nebo náznaků jsme nebyli efektivní.

Vy jste měl hned dvě příležitosti, v každém poločase jednu.

U první jsem se připravoval na pravačku, letělo to dlouho a na poslední chvilku mi vyšel krok na levou, takže bohužel to skončilo takhle. Snažil jsem se trefit bránu, ale šlo to nad.

Vypadalo to, že máte čas, mohl jste balon zpracovávat?

Mohl, ale víte, jak to je - vždycky vám to může odskočit nebo máte potom mnohem méně času, někdo vám to zablokuje. Myslím, že jsem to udělal dobře, ale prostě jsem bránu překopl no. Myslím, že kdybych jenom nastavil nohu, tak by s tím gólman nic moc neudělal.



Druhá šance byla na vyrovnání, v nastavení jste z voleje přehazoval Kozáčika.

Moc jiných možností jsem neměl. Kozáčik byl venku a snažil jsem se to zahrát přes něj. Doufal jsem, že to tam padne, ale bohužel balon padl ze shora na síť. Škoda.

Co se Spartou udělá první ligová porážka v sezoně?

Věřím, že žádnej dopad to mít nebude. Jeli jsme sem vyhrát, ale podvědomě jsme samozřejmě věděli, že i remíza by nám stačila, abychom byli před Plzní. Takhle jsme zase pod ní, což jsme nechtěli.

Bude těžké se dát do příštího utkání do kupy?

Nemyslím si, že by to bylo těžké. Času máme dost. Zhlédneme zápas, poučíme se z chyb, koukneme se, proč nám to nešlo, proč jsme možná byli ze začátku trochu nervózní, protože nám odskakovaly některé balony, což se v jiných zápasech nedělo. A druhá věc je, že to budeme muset poskládat bez Nica, což je excelentní hráč a bude nám chybět. Tu situaci jsem ale vůbec neviděl, nebudu ji komentovat.