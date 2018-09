Slavii čeká nepříjemný Baník, jablonecký kat favoritů jede do Teplic

Státní svátek lehce přeskupil zažité pořádky, tentokrát se nebude hrát pondělní dohrávka.

Naopak v pátek se fandové můžou těšit na dva zápasy: Bohemians se střetnou s Karvinou a v jednom ze šlágrů podzimu se třetí Plzeň utká s druhou Spartou.

Během soboty jsou na programu čtyři duely, v neděli dva. Jak si před pohárovým týdnem povedou čeští zástupci v Evropě?

Dukla Praha - Fastav Zlín sobota 15.00, sudí Lerch Předpokládané sestavy, Dukla: Rada - Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Douděra, Doumbia, Tetour, Bilovský, Miloševič - Holenda, Djuranovič. Zlín: Dostál - Bačo, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Hronek, Jiráček, Bartošák - Beauguel, Poznar.

Dukla je stále poslední, dosud jedinou výhru si však připsala, když hrála naposledy doma. Pod novým trenérem Romanem Skuhravým se zlepšuje, leč minule v Olomouci (0:1) to na úspěch nestačilo.

„Hráli jsme dobře, měli jsme šance... Měli jsme bodovat. Tenhle zápas bude lepší, věřím, že ze hřiště odejdeme se třemi body,“ řekl klubovém webu Nikola Raspopovič, jehož proti Fastavu s velkou pravděpodobností čeká třetí zápas za Duklu.



Zlín je jedním z překvapení podzimu, do duelu vstoupí ze čtvrté příčky. Naposledy s Ostravou přišel o čtyřzápasovou sérii výher bez inkasované branky.

„Dukla se po změně trenéra zvedla, ale my se pokusíme napravit náš výpadek z minulého kola,“ řekl zlínský kouč Michal Bílek.



1. FK Příbram - FK Mladá Boleslav sobota 17.00, sudí Jílek Předpokládané sestavy, Příbram: Švenger - Soldát, Nitrianský, Tregler, Skácel - Průcha, Květ - Hlúpik, Fantiš, Antwi - Voltr. Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš - Takács, Mareš - Přikryl, Ladra, Konaté - Komličenko.

V Příbrami se střetnou dva ze tří celků, v jejichž zápasech padá nejvíce branek. V duelech Mladé Boleslavi je to v průměru 4,6 branky, u Příbrami 3,5 gólu.



“Přijede Boleslav, která podobně jako my hodně gólů dává, ale i dostává. My svůj styl měnit nebudeme a věřím, že to bude zápas, který bude fanoušky bavit,“ řekl příbramský kouč Josef Csaplár. Ten musí vyřešit, jak nahradí zraněného útočníka Miroslava Slepičku a jak přibrzdí mladoboleslavského kanonýra Nikolaje Komličenka, který má v sezoně na kontě už deset branek.

Mladá Boleslav je nevyzpytatelné mužstvo, o čem mimo jiné hovoří třeba skóre 22:20. V úterý navíc překvapila vypadnutím z poháru, Chrudimi podlehla 0:2.

„Takové zápasy jsou, chlapci se na nás nahecují... Po porážce nikdy není dobrá nálada, ale musíme na to zapomenout a Příbram porazit,“ řekl klubové televizi obránce Miroslav Keresteš.



1. FC Slovácko - SFC Opava sobota 17.00, sudí Nenadál Předpokládané sestavy, Slovácko: Daněk - Juroška, Krejčí, Hofmann, Šimko - Kalabiška, Janošek, Havlík, Sadílek, Rezek - Kuchta. Opava: Šrom - Simerský, Schaffartzik, Svozil - Hrabina, Zavadil, Kuzmanovič, Jursa, Zapalač - Kayamba, Smola.

Slovácko má společně s poslední Duklou a Ml. Boleslaví s 20 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy, v týdnu ale hladce zvládlo pohár - Olympii Radotín zdolalo 5:0.

„Doufám, že nás to nakopne a odrazíme se k lepšímu výsledku i v lize,“ věří útočník Jan Kalabiška.

„Opava se v posledních zápasech zvedla výsledkově a dotahuje se na nás v tabulce. Vyměnili trenéra a týmu to přineslo nový impuls, nicméně je to soupeř, kterého bychom porážet měli. Navíc hrajeme doma, takže věřím, že utkání zvládneme,“ dodal pro klubový web.



Opava z posledních tří kol dvakrát vyhrála 2:0. Venku ale v nejvyšší soutěži dlouhodobě neumí, naposledy na hřišti soupeře zvítězila v březnu 2005.

Slovan Liberec - Sigma Olomouc sobota 19.00, sudí Proske Předpokládané sestavy, Liberec: Hladký - Mikula, Karafiát, Kerbr, Hybš - Breite - Koscelník, Ševčík, Pešek, Malinský - Mashike Sukisa. Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Falta, Hála - Plšek.

Liberec naposledy schytal debakl 1:4 na Spartě. A před vlastními fanoušky třikrát za sebou remizoval.

„Doma jsme zatím vyhráli jenom jednou a moc už zase chceme potěšit naše věrné diváky, protože si to zaslouží,“ uvedl trenér Zsolt Hornyák.



Olomouc odehraje jubilejní 1 000. zápas v české nebo československé nejvyšší soutěži. Minulou výhrou nad Duklou utnula sérii šesti porážek, čímž podržela i kouče Václava Jílka.

Ten pro klubový web prohlásil: „Nejsme v jednoduché situaci, byť jsme vyhráli poslední ligové utkání. Věřím, že ty věci, které se pomaličku zvedají, budeme schopni ukázat i v Liberci.“

Baník Ostrava - Slavia Praha neděle 15.00, sudí Berka Předpokládané sestavy, Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Stronati, Šindelář, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Baroš, Diop. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Traoré, Zmrhal - Matoušek.



Zůstaňme u číselně významných duelů - slávistický trenér Jindřich Trpišovský odkoučuje stý prvoligový zápas. Jeho mužstvo jede do Ostravy jako jasný favorit, který se může spolehnout i na téměř bezchybnou defenzívu.

Ale s útočníky má Slavia momentálně starosti. Škoda s Teclem jsou zranění, Matoušek se rozkoukává... Nastoupí uzdravený Mešanovič?

„Je to na trenérovi. Vím, že jsem strašně dlouho nehrál. Mám motivaci, abych se zase dostal do kádru a na trávník,“ prohlásil po pohárovém triumfu nad Ústím (2:0), na němž se podílel gólem.

Ať už to bude jakkoliv, slávisté se chystají na poctivou obranu Baníku, který inkasoval o jednu branku víc než soupeř (5). Ostrava doma vyhrála tři ze čtyř zápasů, podlehla jenom Spartě, od níž obdržela jediný gól před vlastním publikem.

Trenér Bohumil Páník má na Slavii jasný recept. „Bude to chtít běhat, běhat a zase běhat. Když to uběháme, můžeme být úspěšní. Když je uběháme, k ničemu je nepustíme. A věříme, že tam nějaký gól strčíme,“ řekl pro stránky Baníku.

FK Teplice - FK Jablonec neděle 18.00, sudí Zelinka Předpokládané sestavy, Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Ljevakovič - Hyčka, Kučera, Žitný, Hora - Vaněček. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Chramosta.



Teplice v lize poprvé povede trenér Stanislav Hejkal, který nahradil odvolaného Daniela Šmejkala. Ve středu si odbyl vítěznou premiéru v poháru na Vltavínu. V lize ho ale čeká těžký oříšek.



Pohárový účastník Jablonec, tým, který dokázal jako jediný zdolat Slavii a minule šokoval, když doma sebevědomě smetl obhájce z Plzně 3:0.

„Viděl jsem ten zápas a upřímně mě to trošku vystrašilo, Jablonec se mi hodně líbil. Ale Plzeň proti němu nebyla tou Plzní, jakou bývá. Věřím, že my nebudeme hrát jako Plzeň, že budeme daleko aktivnější a poctivější. To bude klíč k úspěchu,“ míní obránce Tomáš Vondrášek.