Fotbalisté Brna a Znojma uzavřou druholigový podzim

„Je úplně jedno, jaké bude počasí. My se zahřejeme pohybem,“ hlásí brněnský útočník Martin Zikl. „Počítáme se vším, už jsme si vyzkoušeli i trénink na sněhu. Lepil se na balon, takže to nebylo ono, ale jsme připraveni na všechno.“

Vůle přírody dnes ovšem může zamávat s taktickými plány. „Těžký terén bude víc vyhovovat bojovnějším, zarputilejším hráčům. Uvidíme, jaké bude počasí, podle toho to budu řešit,“ poznamenal brněnský trenér Pavel Šustr.

Už dopředu však věděl, že si bude muset poradit bez potrestaných Damiána Bariše s Lukášem Magerou a zraněného Ondřeje Sukupa. Zvlášť útočný stožár Magera by proti Vlašimi mohl scházet. „Ale naše hra by se neměla měnit,“ míní Zikl, jenž Mageru nejspíš zastoupí. „Vlašim je trochu jinde než my. Budeme hrát kombinačně, útočit a bušit do nich. Ale zároveň musíme i pozorně bránit, kdyby měli nějaké brejky. Hlavně musíme vyhrát, abychom zůstali na dostřel soupeřům vepředu.“

Jedním z nich je Hradec Králové, který nastoupí ve Znojmě. „Hřiště je dobré, ideální podmínky pro fotbal,“ prohlásil znojemský trenér Leoš Kalvoda, který se neobává ani chladna. „Aspoň budou hráči víc běhat.“

Znojemští si po čtyřech prohrách v řadě spravili v minulém kole chuť kanonádou 6:0. „Výhra nám pomohla, ale zůstáváme nohama na zemi. Víme, že nás čeká těžký soupeř,“ podotkl Kalvoda.