Pekelný finiš. Fotbalisté Varnsdorfu i Ústí nad Labem věří v záchranu

„Pro nás budou nejdůležitější hlavně souboje s dalšími ohroženými celky ze spodku tabulky. Ve hře je devět bodů, musíme jich urvat tolik, aby to stačilo k záchraně,“ nechce kalkulovat ústecký útočník Alexander Jakubov, který v minulém kole pomohl k nečekané výhře 3:1 v Hradci Králové dvěma zásahy.

Zlaté body pro Ústí, které se díky vítězství po dlouhé době odpoutalo ze sestupové pozice. Vyhráno zdaleka nemá, od sestupu ho pořád dělí jen skóre, na druhou stranu se dostalo do pozice, že situaci má ve svých rukách. V posledních třech kolech hraje vždy s týmy, které rovněž bojují o udržení.

Ve středu v 18 hodin hostí jedenáctou Olympii Praha, pak jede na hřiště předposledního Frýdku a končí doma s posledními Vítkovicemi. „Hlavně domácí zápasy musíme zvládnout,“ zavelel na klubovém webu Jakubov.

Dvanáctý Varnsdorf je v o něco lepší pozici, na sestup má aktuálně tříbodový náskok. Ale ve zbývajících třech zápasech už hraje jen jednou doma. Dnes Slovan nastoupí ve Znojmě, které je deváté s 34 body a tudíž už relativně v klidu. V neděli Varnsdorf hostí rovněž namočené Táborsko a soutěž zakončí v Třinci.

„Je to strašně vyrovnané, může tam zahučet i někdo, kdo je teď nad námi. Nikdo nemá klidné spaní, bude to boj do posledního kola,“ očekává varnsdorfský stoper Petr Zieris pekelný závěr. Tabulka to dokládá jasně, mezi desátým Žižkovem a posledními Vítkovicemi je rozdíl jen šest bodů.

Kdo si vytáhne černého Petra?