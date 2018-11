Třinečtí fotbalisté se v závěru podzimu zvedli a neprohrávali

„Jsem rád, že jsme se s Prostějovem domluvili, že utkání odehrajeme, i když měla národní liga pauzu,“ řekl třinecký trenér Jiří Neček. „Tak je to lepší, než abychom trénovali čtrnáct dnů a pak třeba přišel sníh a museli bychom zápas odložit. Navíc hráči už ztrácejí i chuť.“

Týmy z druhé ligy mohou mít v reprezentaci, především v těch mládežnických, své hráče, takže kromě nejvyšší soutěže se i národní liga v případě reprezentačních akcí zastavuje.

A tak druholigoví fotbalisté nyní čekají dva týdny na poslední duel podzimu. „Někdy při tvorbě hracího kalendáře chybí trochu citu,“ prohlásil Neček.

Jeho tým se po bídném startu sezony zvedl a nyní pětkrát v řadě neprohrál a získal 13 bodů.

Jiří Neček přiznal, že z utkání v Prostějově měl obavy. „Šlo o to, že jsme měli delší úspěšnou šňůru, na týmu byla znát stoupající forma, takže jsme nechtěli nic podcenit,“ řekl Neček. Proto požádal vedení, aby do Prostějova jeli už o den dříve. „Spali jsme tak v Olomouci.“

Vstup do utkání si třinecký trenér pochvaloval. „Byli jsme kombinačnější, dávali si dobře balon do stran, otáčeli hru. Jen jsme nedotáhli některé slibné šance. To je však o kvalitě a někteří naši hráči ještě na sobě musejí pracovat,“ uvedl Jiří Neček.

O přestávce hráče nabádal, aby více stříleli. V 73. minutě ranou k pravé tyči utkání rozhodl Tomáš Weber, který v průběhu sezony přišel z Karviné.

„Weber nám po svém příchodu pomohl ve středu zálohy. Podrží balon, otočí hru, vnesl do naší hry větší klid. Vždyť má zkušenosti z první ligy,“ řekl Neček. „Jen to není tolik soubojový hráč.“