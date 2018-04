Fotbalisté Sokolova se dočkali první letošní výhry, odnesl to Varnsdorf

Druholigoví fotbalisté konečně zlomili letošní prokletí domácího trávníku. Ostatně tomu podřídili všechno. „Cíl je jasný, konečně doma zvítězit,“ znělo před utkáním ze šatny.

Po dvou porážkách v řadě museli nejen kvůli tomu sokolovští trenéři opět měnit sestavu. Nenastoupil zraněný Čihák a u několika dalších hráčů byl start na vážkách. Do hry tak od začátku zasáhli Mejdr, Čermák, Hlavatý i nakonec uzdravený kapitán Glaser. Přineslo to ovoce, dva z nich vstřelili branky.

Sokolov měl vynikající nástup do druhého poločasu, už po čtyřiceti sekundách získal na levé straně Čermák míč, spíše centroval, než střílel, ale zamířil do levé šibenice Porcalovy brány. Vítězství pojistili po hodině hry. Po chybě Kouřila vybojoval míč Vávra, posunul jej na Kosaka, který vnikl do pokutového území, ještě posunul na zcela volného Glasera, jenž tváří v tvář a s trochou štěstí překonal Porcala. To se Varnsdorfu nepodařilo ani jednou za celý zápas.

Výhře předcházely dvě porážky, ta poslední v Českých Budějovicích s výsledkem 4:1. „Bohužel po sérii individuálních a strašných chyb inkasujeme góly. Za stavu 0:2, 0:3 se zápasy těžko obrací. Jsou to laciné branky, které nám soupeři nenabízí. Sejde se pár maličkostí, opravdu drobností, které pak vyústí ve velikou chybu. Jsme za ně pokaždé potrestáni. Pokud bychom však dokázali takové chyby ‚přežít‘, tak zápasy budeme vyhrávat,“ vysvětloval na klubovém webu sokolovský trenér Pavel Horváth.

To se ovšem táhne v podstatě celou sezonou. „Máme v utkáních zajímavé pasáže, dokážeme soupeře přehrávat a vytvářet si šance. Jen je neumíme více zužitkovat a získávat tak více bodů,“ ví Horváth.

Jak hrát proti Varnsdorfu měl Sokolov jasno. „Budeme chtít zlepšit defenzívu a navázat na to, co umíme směrem dopředu. Naposledy jsme inkasovali čtyři góly, to je vážně děsné, takže se na to v tréninku více zaměřujeme, ale také vidíme, že ty chyby stále děláme a je co zlepšovat. Herně jsme však v Budějovicích nepropadli, drželi jsme míč a měli i dostatek šancí na vstřelení branky. Proti Varnsdorfu musíme produktivitu rozhodně vylepšit,“ říkal před zápasem. A to se naštěstí podařilo, defenziva nepustila ani jednu branku a dopředu se prosadili dvakrát.

„Gól v první minutě nás nepoložil, zatlačili jsme Sokolov před jejich branku, nicméně přišla naše chyba v defenzívě a stav byl 2:0. Poté jsme se snažili hrát dopředu, ale nějakou výraznější šanci už jsme si nevytvořili. Všechny nás tato prohra mrzí, protože víme, že jsme si nějaké body mohli odvézt,“ smutnil varnsdorfský hráč Adam Ondráček.

Zítra dopoledne hraje Baník Sokolov v Praze na stadionu Evžena Rošického proti Olympii a bude chtít navázat na středeční domácí výhru.