Domácí duel s Vítkovicemi zakončí podzim fotbalistů Sokolova

V sobotu, od 10.15 hodin, přivítají na svém stadionu Vítkovice. A bude to opravdu na stadionu v Sokolově. „Hřiště bude úplně stejné jako v celém průběhu podzimu, nově vybudované, velmi dobře propustné. Pouze v případě nečekané kalamity by mohl být problém,“ objasňuje Hejret.

Smazat poslední domácí zápas

Před pauzou Baník doma nečekaně prohrál s Táborskem 0:2.

„Byli jsme zklamaní, ale hned v pondělí zaznělo, že je to za námi a budeme se připravovat dál. Dlouhodobě jsme to neřešili.“

Proto v Sokolově během pauzy pracovali na dlouhodobých záměrech. „Na rozvoji ofenzivní části a přidali jsme kondiční tréninky v posilovně, cyklus měl celkově větší objem,“ popisuje trenér.

Ve Vítkovicích už Baník v této sezoně hrál, na jejím začátku tam prohrál 2:1. Mohlo se to zdát jako překvapivý výsledek, když Vítkovice hrály loni o záchranu. „Ale momentálně jsou o tři body před námi, je to klasický tým středu tabulky. Poučili jsme se z výsledku a z toho, že nikoho nelze podceňovat,“ říká Hejret.

A jak zítra dosáhnout vítězné podzimní tečky? „Maximálně se zaměříme na to, abychom podali svůj nejlepší výkon. Už se nám to párkrát podařilo, ale teď jde o to, abychom se tímto výkonem prosadili,“ poukazuje Hejret na posledních šest zápasů, v nichž Baník bodoval, ale ne vždy. Přestávka pomohla ohledně zdravotního stavu, trenér bude mít z čeho vybírat sestavu. „Mají nebezpečné útočníky, třeba Mišinský a jiní mají svoji kvalitu, ale opravdu se budeme chtít prosadit naším herním pojetím,“ dodává Vítězslav Hejret.