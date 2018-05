Ať si Frýdek uhraje záchranu jinde, říká sokolovský asistent Vaněček

Nejznámější postavou soupeře Baníku je určitě trenér Martin Pulpit, který v Sokolově působil hned z počátku druholigové historie klubu. „Je to hodně náročný a impulzivní trenér,“ říká o něm David Vaněček.

Za Baník odehrál v záloze řadu sezon, pod koučem Pulpitem to však nestihl. „Ale zažil jsem ho v Plzni,“ připomíná sokolovský asistent. Trenéři Baníku mají Frýdek-Místek nasledovaný z utkání, s hráči příštího soupeře rozebírali na videu. „Hodně napadají, snaží se presovat. Jsou takoví poctiví,“ říká David Vaněček o hře Pulpitových svěřenců.

Baník má za sebou náročný program, poslední dva soupeři - aktuálně třetí Hradec Králové a druhá Příbram - mu navíc nenechali ani bod a to se pak regeneruje přeci jen o něco hůř. „Oba zápasy jsme zvládli herně hodně slušně, ale potřebujeme bodovat. Chceme teď za každou cenu vyhrát, s tím taky jdeme do zápasu, chceme ho zvládnout,“ říká Vaněček.

Znovu na sestup

Naposledy Frýdek-Místek hostil v ryze záchranářské bitvě Vítkovice. Domácím zařídil dvoubrankové vedení po úvodních dvaceti minutách hry Adam Varadi, pak ale pro změnu zapnuly Vítkovice a nakonec to byli hosté, kdo měl blíž k vítězství, když pozdějšímu střelci první branky vítkovických Filipu Twardzikovi zneškodnil gólman Mihálek pokutový kop nařízený za Fukalovu ruku uvnitř pokutového území. Takhle se oba celky rozešly smírně 2:2.

„Jsem spokojený s výkony pouze některých hráčů,“ posteskl si po utkání domácí kouč Martin Pulpit. „Už jsem to říkal i v kabině, tohle je válka. Někteří z nich neválčili, a pokud si to v kabině nevyříkají před posledními třemi zápasy, bude to těžké,“ říká s výhledem k pokračujícím záchranářským starostem.

Na jaře sice jeho tým body sbírá celkem pravidelně, po bodu za další remízu se ovšem Frýdek-Místek propadl znovu do pásma sestupu. „Naše jediná šance je vyhrát v Sokolově a neprohrát doma s Ústím,“ ví Pulpit.

„Ať si to uhrají někde jinde než u nás,“ vzkazuje Vaněček. Lepšící se jarní trávníky fotbalu prospívají obecně a těží z toho i v Sokolově, který se nebude chtít s opakováním podzimní bezbrankové remízy Frýdku-Místku teď doma rozhodně smířit.

„Na podzim se u nich hrálo už na hodně rozměklém terénu a ten zápas podle toho vypadal. Teď to bude určitě jiné,“ odtuší Vaněček. Ne, že by hosté nepřijeli s osvědčenou taktikou „zajištěné obrany“, jak říká sokolovský asistent. „Do velkého útočení se asi moc hnát nebudou.“



A tak čeká Baník po otevřenějších zápasech doma s Hradcem Králové a v Příbrami zřejmě znovu dobývaní území. „Herně je to už dobré, jen to chce víc gólů, šance si na to vytváříme,“ říká Vaněček. Třeba to bude pro Baník právě dnes proti Pulpitovu Frýdku-Místku, kdy se střelecká smůla protrhne.