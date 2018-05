Padne v souboji Pardubic s Budějovicemi po dvou letech branka?

Středeční rivalové se spolu naposledy utkali 5. listopadu loňského roku a střetnutí skončilo bezbrankovou remízou. „Na ten zápas si dobře pamatuji. Domácí byli lepším týmem a my byli rádi za bod,“ vzpomínal pardubický kouč Jiří Krejčí na klubovém webu.

Nejen tento však skončil 0:0. Poslední branka v zápase Pardubic proti Budějovicím totiž padla 17. května 2016. I tenkrát byly Pardubice doma a vyhrály 2:0 po trefách Fouska a Kováře. Od té doby však diváci sledovali tři bezbrankové remízy.

Ale zpátky do současnosti. Jihočeši v zimní pauze výrazně posílili kádr, a na Pardubice tak vůbec nečeká nic jednoduchého. Ve výčtu budějovických posil se objevil i Jan Vondra, jenž v minulosti působil právě na východě Čech.

„Budějovický klub má velmi dobře sestavený kádr, je v něm znát mix zkušených fotbalistů a dravého mládí. Minule nás zlobil třeba Mashike Sukisa, ale není to jen o něm,“ chválil soupeře Krejčí.

Jeho tým už hodil za hlavu výše zmíněnou nepříjemnou porážku ve Varnsdorfu a dál se soustředí na boj o minimálně třetí místo.

„Pokud chceme skončit nahoře, musíme se o to rvát. Jestliže předvedeme to, co ve Varnsdorfu, tak to rozhodně nepůjde. Proti Budějovicím neberu nic jiného než tři body,“ řekl rázně Krejčí, známý svým hecováním.

Domácí jsou na pátém místě s 45 body. Budějovice hned za nimi mají o pět bodů méně.