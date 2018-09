Další přestřelka? Klidně ať vyhrajeme jen 1:0, zní z Pardubic

„Jsou na dobré vlně, vždycky mi nějak přijde, že mají lepší podzim než jaro,“ říká 34letý Jeřábek. „V lize jsou vysoko, přijedou jako favorité. Ale my nad nimi budeme chtít doma vyhrát,“ dodává odhodlaně.

Předchozí květnový vzájemný duel přinesl přestřelku jak z Rodokapsu - zvítězili jste 4:3. Takový zápas se asi vtiskne do paměti hluboko...

To jo. byla to dost divočina. Brzy jsme vedli, hned prohrávali, potom zase vedli. Přelévalo se to. Divákům se to muselo líbit. Těžko říct, jak to bude vypadat teď, tolik gólů se asi čekat nedá. Pokud by se něco podobného přece jen opakovalo, zlobit se nebudu, ale klidně ať to je jen 1:0. Hlavně když vyhrajeme.

Ve středu jste v poháru vyřadili 2:0 divizní Benátky nad Jizerou. Sice jste se tedy na rozdíl od předchozího druholigového kola ve Vlašimi (prohra 0:2) střelecky prosadili, ale koncovka i tak stále drhne, že?

Ano. V prvním, ale především ve druhém poločase jsme v Benátkách měli spoustu gólových příležitostí nebo náznaků, které jsme nedotáhli, špatně jsme to vyřešili. Mohli jsme rozhodně dát mnohem víc gólů než jen dva. Takhle si soupeře zbytečně držíme u těla. Dopředu to teď není ideální.

Často taky míříte do brankové konstrukce - ve Vlašimi to byl z toho pohledu vyloženě extrém a v Benátkách hlavičkoval do břevna Adam Fousek.

Teď to tam trefujeme. Ale je dobré, že se do šancí dostaneme, myslím, že to přijde. Třeba už v sobotu. Není to však jen nějaká smůla, musíme jít gólům o kousek víc naproti.

Budějovice mají silný kádr, kopou za ně Peter Grajciar, Jiří Kladrubský nebo Ivo Táborský. Vyzdvihl byste někoho dalšího?

Delší dobu už tam působí záložník Javorek, v létě navíc do Budějovic přišel útočník Ledecký, který předtím hrál v zahraničí. Řada hráčů je kvalitních, hodně sázejí na rychlá křídla. Snaží se pak dostat balon centry do vápna. Jsme na ně nějak nachystaní, tak to snad zvládneme.