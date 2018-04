Hradecký kouč Havlíček po prohře: Málo nás to v prvním poločase bolelo

Ottmar opět chytil penaltu. A zase nic S notnou nadsázkou vyřčeno si po zápase v Příbrami brankář Radim Ottmar může říct zhruba toto: „Příště už si rozmyslím, jestli chci penaltu chytit.“ Důvod? Hradecký gólman totiž v jarní části 2. ligy chytil už druhou a vždy to bylo v zápase, který Hradec nakonec prohrál. „Když se penalta proti vám přežije, může to být impuls. Ale nebyl,“ musel už podruhé na jaře vysvětlovat hradecký kapitán. Poprvé se mu penaltu podařilo zlikvidovat před časem na Žižkově, kde ale měl soupeř štěstí, míč se k jeho hráči odrazil zpět a Hradec inkasoval. I díky tomu na Žižkově prohrál 0:2. Až do víkendu to byla jediná jarní prohra Hradce. V Příbrami musel Ottmar čelit na jaře penaltě podruhé. Tentokrát ale Ottmar Grajciarovi chytil nejen první střelu, ale i následnou dorážku. Díky tomu Hradec držel naději na bodový zisk, byť od začátku zápasu prohrával. Ne však dlouho, krátce před přestávkou totiž domácí druhý gól stejně přidali. „Nepohlídali jsme si vstup do zápasu a konec prvního poločasu, je to velká škoda,“ netajil Ottmar zklamání. Podle něj možná o to větší, že se Hradec posledními dobrými výsledky dostal zpátky mezi přední týmy druholigové tabulky a v případě úspěchu v Příbrami by mohl zasáhnout i do souboje o postup. „Ještě před měsícem jsme ani netušili, že bychom tady v Příbrami mohli o postup hrát, ale po naší vítězné sérii jsme se k tomu dostali. Zklamání je možná o to větší,“ netajil hradecký brankář. Když by měl najít důvody, proč se tým v Příbrami neprosadil, vyjmenoval by mimo jiné toto: „Asi nás situace, v níž jsme se ocitli, trochu svazovala a dělali jsme nevynucené chyby. Příbram jsme pouštěli do brejků, které kvalitně vyřešila.“ Čelo tabulky se tak Hradci asi nenávratně pro tuto sezonu vzdálilo. Ottmar si však nemyslí, že by její konec byl pro Hradec jen nutností bez patřičné motivace. Ukáže to už zítra, kdy na východ Čech přijede pražská Olympia. „Nic pro nás nekončí, hrajeme teď dva důležité zápasy doma, když přidáme další body, tak uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl hradecký kapitán. Hradec vedle Olympie tento týden přivítá i Frýdek-Místek.