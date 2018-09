Ústecký záložník Richter: Chceme ukázat Teplicím, že asi udělaly chybu

Kam až se díváte?

Před sezonou jsme si řekli s trenérem počet bodů, které chceme získat. Ale číslo si necháme pro sebe. Určitě chceme hrát v horní půlce tabulky a teď už to vypadá, že to nebude boj o záchranu jako loni.

Jak porovnat oba týmy?

Loni na podzim jsme ho neměli tak dobrý. Nebyla to vina trenéra, ničí, prostě jsme neměli tak kvalitní hráče jako na jaře. Jakubov, Pokorný, gólman Vašek, Novotný, všichni se hned chytli a zapadlo to dobře. Na jaře jsme udělali 24 bodů. Teď přišli míň zkušení, mladší, ale rozumíme si na hřišti i mimo něj.

A plno vás prošlo Teplicemi.

Já se Stradou a Krátkým hraji na pravé straně, protože se známe už z juniorky, dorostu. Rozumíme si a v některých situacích na sebe ani nemusíme řvát, ale víme, co uděláme. Je nás v základu osm devět Tepličáků. Hodně času trávíme i mimo fotbal a pak je to na hřišti znát.

Co spolu podnikáte?

Chodili jsme hrát volejbal do Teplic na Barboru, na bowling. Všechno bereme prestižně, někdy se u toho i pohádáme, ale všechno v dobrém. Pořád vymýšlíme různé soutěže. Parta je parádní, plno je nás mladých, takže si rozumíme.

Jak vás motivuje 1. liga?

Většina z nás v Teplicích ani nedostala pořádnou šanci. Trošku nás to mrzí. Chceme jim dokázat, že to byla třeba chyba a že se dokážeme prosadit. Rádi bychom skončili do 3. místa, ale jsme pokorní.

Vyhlížíte nabídku z 1. ligy?

Rád bych se jí dočkal asi jako každý z nás. Všechno se odvíjí od toho, jak budeme hrát jako tým. Když budeme na 13. místě a jen to někam odkopávat, nikdo nás nebude chtít. Důležité je hrát po zemi, aby se na to dalo koukat. A ještě líp, aby se vyhrávalo.

I vám osobně se daří. Čím to?

Co mám novou přítelkyni, tak jsme vyhráli deset zápasů z jedenácti. Třeba je to tím. Během té série jsem dal asi pět gólů a na čtyři nahrál. Jen ať mi to vydrží.

Jste hodně útočně ladění. Je tohle váš fotbalový ideál?

Vychází to hodně od trenéra Křečka. Chce, ať hrajeme na co nejmíň doteků, ať jsme co nejrychleji nahoře. Nepředržovat balon, nedostávat se do soubojů. Když se podíváte na nás a na soupeře, většinou jsme menší, drobnější. Takže takhle hrát musíme, je to jediný způsob, jak uspět. Je to úplně markantní na pravé straně, Krátký a Strada mají dohromady jen dva metry. Už to nemůžeme nakopávat jako na jaře, když tady byl Jakubov. Ale proti větším se nám hraje dobře, nejsou tak obratní.

Série deseti vítězství, přepůlená létem, skončila. Ale herně jste stále víc než dobří. Je to útěcha?

Jsme rádi hlavně za diváky. Snažíme se je naší hrou získat. Když přijdou dva tisíce místo osmi set jako na jaře, je to hned znát. Chodí jich třikrát tolik než loni, to nás těší. Škoda prohry v Budějkách, taky jsme hráli poměrně dobře. Remízu s Brnem bereme, když jsme dohnali dvoubrankové manko. Lidi jsme pobavili, bylo plno šancí, střel, fotbal nahoru dolů. Loni nás inkasovaný gól položil, teď se po něm snažíme hrát pořád stejně, neustupujeme z naší hry.

Klub je ale ve schodku 4,3 milionu korun. Nestresuje vás to?

To není naše starost. My máme starost, abychom předváděli dobré výkony. A když budeme hrát dobře, to ostatní se bude zařizovat mnohem snadněji, než kdybychom byli patnáctí a měli jen dva body.