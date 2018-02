Udělal jsem krok výš, nepřipadám si jako nováček, říká sparťan Nita

Když se minulý týden loučil se spoluhráči v FCSB, trenér Nicolae Dica mu na cestu do Prahy popřál hodně štěstí a zároveň zmínil, že ho čeká kvalitnější tým než je v Bukurešti.

A to přesto, že před rokem a půl Steaua v kvalifikaci o Ligu mistrů Spartu vyřadila a loni v létě to samé provedla s Plzní.

Z předloňského týmu, který s pražským klubem hrál 1:1 a 2:0, však dvě opory Nicolae Stanciu a Nita už patří právě Spartě.

„Přestup je pro mě nová výzva, byla možnost udělal krok dál. Do Sparty mě to lákalo. Moc bych si přál, abychom něco dokázali,“ říkal Nita ve svém prvním rozhovoru, který přinesla klubová televize.

Mluvil ještě v rumunštině, na rozhovor v angličtině si zatím netroufl. S překladem pomohl jeho krajan Bogdan Vatajelu, který je ve Spartě už rok. Na hřišti však Nita bude muset komunikovat anglicky.

„Už jsem nečekal, že se posunu výš. Jsem za to šťastný. Doufám, že s tímhle skvělým týmem budeme úspěšní. Přicházím nejen do největšího klubu v Česku, ale také do velkého evropského týmu,“ prohlásil Nita.

Těžký život mládence Nity Florin Nita vyrůstal v chudé rodině na jihozápadním předměstí Bukurešti. Když mu bylo pět, zemřel otec. Později musel sám živit těžce nemocnou matku, pracoval ve výrobně cukrovinek. Matka zemřela, když mu bylo devatenáct. To už patřil Concordii Chiajna, kde v třiadvaceti začal chytat druhou rumunskou ligu. Po třech letech si ho vytáhla Steaua, nejslavnější rumunský klub. To už mu život přinášel i spoustu radosti. Ve Steaue, dnešním FCSB, a Rapidem Bukurešť prošel mládežnickými kategorii. zdroj: gsp.ro

„A taky bych se ještě chtěl omluvit spoluhráčům, že jsem je opustil uprostřed sezony, ale pro moji kariéru je přestup do Sparty skvělý. Omlouvám se i fanouškům, kteří mě měli rádi. Věřím, že to tak zůstane už jen proto, co jsem pro klub udělal.“

Třicetiletého brankáře si Sparta pořídila, aby nahradil Martina Dúbravku, jehož na jaro půjčila do Newcastlu.

„Za Martina Dúbravku jsme přivedli naprosto rovnocennou náhradu,“ zmínil sparťanský sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

Přestupy Jak se mění prvoligové kádry

„Dúbravkovi to moc přeju. Samozřejmě díky jeho odchodu jsem mohl přijít já do Sparty,“ poznamenal Nita.

Florin Constantin Nita, jak zní celé jeho jméno. Příjmení se vyslovuje Nitse. Loni na podzim v rumunské lize odchytal jedenadvacet zápasů z třiadvaceti. Desetkrát udržel čisté konto, ve zbývajících jedenácti inkasoval třináct branek.

V kvalifikaci o Ligu mistrů nastoupil ve všech čtyřech duelech s Plzní (2:2 a 4:1) i Sportingem Lisabon (0:0 a 1:5). V základní skupině Evropské ligy naskočil do čtyř utkání včetně dalšího domácího mače s Plzní (3:0).

Pokud by nulu vychytal proti Plzni i na jaře v české nejvyšší soutěži...

„Kluci ve Spartě se ke mně od první chvíle chovají velmi přátelsky. Připadá mi to, jako bych nebyl nový, ale už tu už působil rok. Všechno je super. Snad to tak zůstane,“ přeje si Nita.