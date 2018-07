Nemáte právo! V Teplicích hoří spor o půlmilionový trest za ostudu s Brnem

„Původně se na nás obrátilo deset lidí, peníze jim byly stržené a my to začali oficiální cestou řešit. Hráči s pokutou nesouhlasí. Ani si nemyslím, že jim to bylo oznámeno, jak mělo. Zatím jsme společnou řeč s klubem nenašli,“ řekl Tomáš Pešír, předseda hráčských „odborů“.

Ředitel teplického klubu Petr Hynek tvrdí: „Pan Pešír mi oznámil, že hráče zastupuje, já mu poslal svoje vyjádření. A teď se nic neděje. Říkal jsem mu, že stanovisko klubu je neměnné, že pokuta platí. Myslíme si, že na ni právo máme, jinak bychom ji neudělili.“

Teplice květnový domácí zápas 28. kola prohrály 1:4, byla to ostuda jako Brno. Představenstvo klubu se pak omluvilo fanouškům a zveřejnilo, že tým zaplatí 500 tisíc korun. V průměru vycházela pokuta na 30 tisíc korun na hlavu.

„Fotbalisté jsou osoby samostatně výdělečně činné, takže klub na pokutu z našeho pohledu nemá právo, pokud s ní hráč nebude souhlasit. Takhle to je v předpisech Fotbalové asociace ČR, FIFA i UEFA,“ vysvětluje Pešír, v čem je jádro sporu.

„To by pak klub mohl podepsat s hráčem smlouvu na sto tisíc měsíčně, dvakrát by se prohrálo, sebral by mu pokaždé 50 tisíc a nedal by mu nic. Navíc špatný výkon není úmysl.“

Hynkův pohled je opačný. „Pokutu jsme udělili v souladu s disciplinárním řádem, se kterým byli všichni podle profesionální smlouvy seznámení.“

Stěžovatelů už není deset. „Co mám informace, dost jich cuklo. Zůstali tři čtyři, kteří na svém názoru trvají,“ uvedl Pešír. Teplický ředitel byl konkrétní: „Pešír mě informoval o několika, já vím o dvou, o Krobovi a Vaněčkovi.“

Pokud nedojde ke shodě, může se případ dostat před Sbor rozhodců FAČR. „Ale tohle já nepreferuji. Za skoro dva roky, co unie funguje, jsem se s každým dohodl. A rád bych i tady,“ přeje si Pešír.

Teplické vedení však ze svého postoje neuhne. „Zklamalo mě, že ti hráči nemají žádnou sebereflexi a soudnost. Přitom většina ostatních uznala, že si za ten otřesný výkon nic jiného než pokárání nezasloužili. Když natahují ruce na různé bonusy a prémie, to je v pořádku? Jsem z toho rozčílený. Prostě by měli být schopní přijmout zodpovědnost. Klidně se kvůli pokutě budeme i soudit, já s tím problém nemám.“