Králův přestup do Bordeaux se zasekl. Zvláštní situace, říká Dovalil

„Alex byl v Bordeaux ve čtvrtek a v pátek. Jenže se vrátil a my nic nevíme, je to taková zvláštní situace,“ uvedl Dovalil.

Má na mysli krok Bordeaux, které sesadilo kouče Poyeta na týden z funkce. Důvodem byla jeho ostrá kritika směrem k vedení. Zástupci klubu bez Poyetova vědomí prodali útočníka Gaetana Labordeho, aniž by nejdřív sehnali náhradu, jak trenér požadoval.

„Je to skandál, nikdo mi nic neřekl,“ hartusil Poyet a vysloužil si trest. To, že minimálně na týden – pokud nedojde k jeho odvolání – nevede svůj tým, zpomalilo i Králův příchod.

Dvacetiletý fotbalista absolvoval v Girondins, kde působí i bývalý reprezentant Jaroslav Plašil, zdravotní prohlídku. Tím ale jednání prozatím skončila. Obnovení kontaktu mezi kluby by mělo iniciovat Bordeaux, až se situace uklidní.

Teplice by pak Královu odchodu nebránily.

„Pokud by přišla adekvátní nabídka, tak bychom souhlasili. Byl by to zajímavý přestup, ale zase ne nějaké terno,“ potvrzuje Dovalil. „Ale zatím je to slepá ulička.“

Král vyrůstal v Brně, kde hrál za Moravskou Slavii a později i za Zbrojovku. V patnácti letech přestoupil do Slavie, začal pravidelně nastupovat za mládežnické reprezentační výběry.

Loni v zimě přestoupil z juniorky do Teplic a v aktuální sezoně nastoupil v základu v úvodních čtyřech kolech, až teď o víkendu z výše zmíněných důvodů chyběl. Kdyby se jednání s Bordeaux znovu rozběhla, Teplice začnou hledat náhradu. „Zatím ji ale neřešíme, protože to není aktuální,“ dodal Dovalil.