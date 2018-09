Příbram přišla do konce podzimu o Slepičku, střelec si zlomil nohu

Šestatřicetiletý forvard Slepička utrpěl vážné zranění hned v úvodu utkání po souboji uprostřed hřiště a už v jedenácté minutě musel hřiště opustit na nosítkách.

„Ještě během zápasu ho odvezli do Prahy na operaci do Motola. Vrátí se někdy v únoru. Pochopitelně to je pro nás těžká rána, otřáslo to s námi i v dnešním utkání,“ řekl na tiskové konferenci příbramský trenér Josef Csaplár.

Příbramský odchovanec Slepička má v této sezoně na kontě čtyři góly – trefil se ve druhém kole do sítě Bohemians, pak se radoval v duelech s Duklou a na Spartě. Minulý týden zařídil vítězství nad Olomoucí.

Celkem v první lize zkušený fotbalista zaznamenal 36 branek ve 182 zápasech.