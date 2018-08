Slávisté mezi Ligou mistrů hrají v Boleslavi. Kouč zvažuje změny

Slavia nastoupí v Mladé Boleslavi třetí den po úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů proti Dynamu Kyjev (1:1) a tři dny před odvetou na Ukrajině, kde se hraje v úterý 14. srpna.

„Dva dny mezi zápasy je pro hráče nejhorší možná varianta, i podle všech studií a testů jsou schopni se dostat tak maximálně na šedesát procent kapacity výkonu. Naštěstí malé plus je, že jsme hráli doma a jedeme do Boleslavi, což je kousek,“ řekl pro klubovou televizi slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Nabízí se tak možnost větších změn v sestavě, v dosavadních zápasech nové sezony totiž slávisté nastupovali ve stejném složení s výjimkou pozice středního útočníka, kde se pravidelně střídají Škoda s Teclem.

„Potřebujeme se přeorientovat na ligu. Je to pro nás a musí být stejně důležitý zápas jako s Dynamem. Je to pro nás v uvozovkách další Liga mistrů, potřebujeme to utkání zvládnout a pak můžeme myslet na úterý. Nějaké změny budou, někteří hráči mají zdravotní problémy, ale na druhou stranu nechceme mužstvo úplně rozbít,“ zdůraznil Trpišovský.

Slavia ve Fortuna lize vyhrála všechna tři utkání v Olomouci, doma s Karvinou i Opavou se skóre 10:1.

Mladá Boleslav má naopak s deseti inkasovanými góly nejhorší obranu. V prvním domácím utkání sezony utrpěla s Olomoucí debakl 0:4, minule zvítězila v Karviné 4:3 a připsala si první body.

„Druhé domácí utkání nového ročníku bude ještě náročnější, než bylo to první proti Olomouci. Proti momentálnímu lídrovi ligy budeme muset podat maximálně koncentrovaný a bojovný výkon bez individuálních chyb, jenom pak můžeme pomýšlet na úspěch,“ řekl mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Posledních pět vzájemných soubojů včetně dubnového semifinále domácího poháru vyznělo pro Slavii, středočeský celek i tak cítí šanci.

„Proti papírově silnějším soupeřům se nám hraje lépe, budou nás tlačit, my budeme hrát na brejky a snad nějaký proměníme,“ řekl mladoboleslavský záložník Tomáš Ladra.

„Nemyslím, že bude výhoda, že Slavia v týdnu odehrála pohárové utkání, protože mají tak kvalitní kádr, že se protočí na postech. Budeme muset bojovat jako v Karviné a vyvarovat se chyb.“