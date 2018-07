Hlavy vzhůru, pro nás jste mistři! Jsme smutní i pyšní, řekl kouč Chorvatů

Bezprostředně po utkání jim do smíchu pochopitelně nebylo.

Hráči popadali na trávník.

Nejlepšímu hráči turnaje Lukovi Modričovi utírala slzy samotná Kolinda Grabarová Kitarovičová, chorvatská prezidentka.

Pláč a smutek ale časem vystřídala nesmírná hrdost.

True champions. Nobody is sad, everyone is celebrating here in Zagreb. #CRO #FRACRO #WorldCupFinal pic.twitter.com/ZmQbSQubYd