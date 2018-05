Nástupkyně Damkové řídí finále Ligy mistryň. Jsem dojatá, říká Adamková

Finále se hraje 24. května v Kyjevě, o nejlepší fotbalové družstvo Evropy se utká Wolfsburg a Lyon, tradiční ženské bašty. Lyon byl ve finále i před sedmi lety, když u toho byla jiná česká sudí.

„Dáša už mi také gratulovala, moc mě to potěšilo. Jsem opravdu plná dojmů a emocí, možná mně to všechno ještě nedošlo. Člověk může mít ze sezony nějaký dojem a věřit, že by se třeba finále mohl dočkat. Ale mohla jsem opravdu jen doufat. Když to je potvrzené, zažívám nepopsatelné chvíle. Moc se na to finálové utkání těším, je to vrchol kariéry,“ řekla Adámková pro web fotbalové asociace.

Dosud pískala zápasy na mistrovství Evropy žen a také finále mistrovství světa dvacítek. Pravidelně rozhoduje zápasy mužů v české druhé lize a také je nasazována jako čtvrtá rozhodčí v nejvyšší soutěži.

Ve finále bude spolupracovat s asistentkami na čarách Sian Masseyovou z Anglie a Sanjou Rodakovou-Karšičovou z Chorvatska.

Adámková se na úrovni mezinárodních soutěží pohybuje od roku 2007. V letošní sezoně v nejprestižnější ženské klubové soutěži odřídila tři zápasy, loni se představila také na ženském Euru v Nizozemsku.

Damková, která jako první žena řídila i zápasy v první lize mužů, byla dvakrát na olympijských hrách (2004 v Aténách a 2008 v Pekingu), pískala mistrovství světa fotbalistek (2007 v Číně a 2011 v Německu), a odřídila i finále Eura 2009.

V evropských soutěžích jí bylo svěřeno už v roce 2006 finále ženského Poháru UEFA, tehdejší obdoby mužské Ligy mistrů, pak ještě před sedmi lety.