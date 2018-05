Proměněný Liverpool chce konečně úspěch, Real usiluje o vítězný hattrick

Real Madrid - Liverpool FC 26. května v Kyjevě, výkop 20.45 Živě duel vysílají ČT Sport a O 2 TV Sport, jejíž sobotní fotbalový program začíná už ve 14 hodin. Po ligovém střetnutí Bohemians se Spartou stanice odvysílá například sestřih památného finále Ligy mistrů mezi Liverpoolem a AC Milán z roku 2005. Rozhodčí: Mažič - Ristič, Djurdjevič (všichni Srb.). Předpokládané sestavy, Real: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro - Kroos, Modrič, Isco - Ronaldo, Benzema. Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson - Henderson, Milner, Wijnaldum - Mané, Firmino, Salah. Absence: nikdo - Oxlade-Chamberlain, Gomez, Matip (všichni zranění), Can (nejistý start). Nejlepší střelci v LM: Ronaldo (15) - Firmino a Salah (oba 10). FAKTA A ZAJÍMAVOSTI Real může jako první tým v novodobé historii LM (od roku 1992) získat třetí titul za sebou, v předcházejícím PMEZ se to naposledy povedlo Bayernu Mnichov (1974, 1975, 1976), předtím i Ajaxu (1971, 1972, 1973) a právě Realu, který vyhrál hned pětkrát v řadě v letech 1956-1960

Liverpool je ve finále poprvé od roku 2007, kdy podlehl Milánu

Real ovládl elitní soutěž (včetně PMEZ) dvanáctkrát v historii, Liverpool pětkrát

oba celky se potkaly ve finále PMEZ v roce 1981 a vyhrál Liverpool 1:0

Real do finále postoupil přes Paris St. Germain, Juventus Turín a Bayern Mnichov, Liverpool vyřadil Porto, Manchester City a AS Řím

Real v LM prohrál 3 z posledních 29 utkání, Liverpool jediné z posledních 16 utkání

Ronaldo může nastoupit do svého šestého finále LM, čímž by vyrovnal rekord Paula Maldiniho

Real vyhrál jediné z posledních pěti soutěžních utkání, vždy dal ale minimálně dva góly, Liverpool vyhrál dvě z posledních šesti utkání

Ronaldovi chybí dva góly k vyrovnání vlastního střeleckého rekordu v LM ze sezony 2013/14

Ronaldo může LM vyhrát popáté, více titulů má jen Francisco Gento, který s Realem uspěl šestkrát

Real může nastoupit v totožné sestavě jako v loňském finále, nikdo z hráčů Liverpoolu dosud ve finále nebyl

Ronaldo dal v této sezoně za Real 42 branek, Salah nastřílel za Liverpool 44 branek