Atlético - Marseille 0:0, hraje se finále Evropské ligy, zajímá i Česko

Z nového systému nasazení v evropských pohárech vyplývá, že pokud si vítěz Evropské ligy zajistí ze své soutěže účast v Lize mistrů, profitovat z toho budou třetí v pořadí ve Francii a vicemistři Turecka a Česka.

Online: Atlético Madrid - Olympique Marseille Utkání sledujeme minutu po minutě

Atlético Madrid skončí ve španělské lize nejhůř třetí, jistou účast v základní skupině Ligy mistrů má už několik týdnů. Její soupeř Marseille si spíš Ligu mistrů z francouzské ligy nezajistí.

Pokud vyhraje Atlético, třetí tým Ligue 1 se posune do základní skupiny Champions League a druzí v tabulkách turecké a české ligy přeskočí druhé předkolo a půjdou do třetího předkola nemistrovské části. Případné vyřazení je přesune do základní fáze Evropské ligy. Čili v případě triumfu Atlétika má druhý tým HET ligy minimálně zajištěnu základní skupinu Evropské ligy.