České kluby fandí ve finále Atlétiku. Marseille ale chce konečně uspět

Z českého pohledu je to jasné, tuzemský vicemistr potřebuje radost španělského celku, aby přeskočil druhé předkolo Ligy mistrů a šel do třetího, které znamená minimálně jistotu základní skupiny Evropské ligy.

Atlético si totiž nejprestižnější klubovou soutěž zajistilo ze své domácí soutěže, zatímco Marseille k tomu má daleko. Slávisté, kteří dvě kola před koncem ligy drží druhou příčku, plánují společné sledování středečního finále.

„Budeme koukat a určitě fandit, doufáme, že to pro nás dopadne dobře,“ prohlásil záložník Jan Sýkora. Atlétiku však nebudou přát jen ve Slavii, český fotbal má totiž naději na minimálně dva týmy ve skupinách pohárů. Mistr jde do Ligy mistrů, a když Slavia skončí do druhého místa, základní skupinu Evropské ligy si zahraje tým ze třetí pozice (podrobněji zde).

Proto by se českým celkům úspěch Atlétika hodil, madridský klub je navíc favoritem. V letech 2010 a 2012 Evropskou ligu vyhrál, pak se dvakrát neúspěšně utkal s Realem o trofej pro vítěze Champions League. Suma sumárum ho čeká páté finále za posledních devět sezon.

Marseille - Atlético Madrid středa 16. května, 20.45 v Lyonu Rozhodčí: Björn Kuipers - Sander van Roekel, Erwin Zeinstra - Danny Makkelie, Pol van Boekel (všichni Niz.). Předpokládané sestavy, Marseille: Pelé - Sarr, Rami, Gustavo, Amavi - Lopez, Sanson - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain. Atlético: Oblak - Juanfran, Savič, Godín, Lucas - Correa, Gabi, Ňíguez, Koke - Costa, Griezmann. Zápas vysílá ČT Sport, na serveru iDNES.cz ho můžete sledovat v online reportáži minutu po minutě.

Marseille hrálo naposledy finále Poháru UEFA v roce 2004 a předtím na přelomu tisíciletí, proti Valencii ani Parmě (1999) neuspělo. Největším úspěchem francouzského týmu je triumf v Lize mistrů, který někteří hráči ani nepamatují.

„V roce 1993 jsem ještě nebyl na světě, ale můj otec na finále s AC Milán byl a dodnes mi říká, jaké to bylo. Bude to sen, jestli to dokážeme zopakovat. Jestli vyhrajeme, nechám si obarvit vlasy na modro,“ slíbil dvacetiletý záložník Maxime Lopez.

V Marseille si roli outsidera uvědomují, ale zároveň chtějí prolomit finálovou smůlu. Mimochodem proto, že se hraje ve Francii.

„Máme dost malou šanci vyhrát, ale uděláme pro to všechno. Finále doma ve Francii je obrovská příležitost. Žádný francouzský tým nikdy tuhle trofej nezískal, bylo by fantastické, kdybychom my byli první,“ prohlásil trenér Rudi Garcia.

Mírnou výhodou pro Marseille může být disciplinární trest kouče Diega Simeoneho, který kvůli urážkám rozhodčího v prvním semifinále na hřišti Arsenalu nesmí na lavičku Atlétika. V odvetě s londýnským celkem to však velká potíž nebyla...

„Jakmile jsme skončili v Lize mistrů, okamžitě jsme přijali tuhle soutěž za svou. Byli jsme považováni za aspiranta na finále, což pro nás znamenalo velkou zodpovědnost. Teď jsme tam a chceme trofej,“ uzavřel Simeone.