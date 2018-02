Bylo jasné, že se zápas bude lámat po jediné chybě, říká brankář Dukly

Dukla nakonec prohrála s Jabloncem 0:1. „Chtěli jsme bod z venku potvrdit domácím vítězstvím, nebo alespoň remízou, ale to se nám nepovedlo, takže jsme zklamaní,“ líčil po utkání gólman Dukly Filip Rada.

Jak moc zápas a výkon týmu ovlivnil výpadek světel?

Gól, co jsme dostali, vůbec. Bylo to až ve druhé půli, kdy všechno dávno fungovalo. Nemůžeme se vymlouvat na nic, Jablonec dobře kopl roh a my jsme to nezvládli. Možná nám to trochu uškodilo v první půli, kdy jsme chodili sem a tam, stáli jsme v kabině, ale že jsme prohráli, to nás neomlouvá výpadek proudu.

Jablonec na Julisce řadu let nevyhrál, co podle vás bylo tentokrát jinak?

Až na jedno utkání, které bylo myslím 5:1, to vždy bylo o jednom gólu. Napomohlo tomu počasí, tohle hřiště. Bylo jasné, že se zápas bude lámat po jediné chybě či nedůslednosti. Potrestalo to nás a už jsme bohužel nestačili zareagovat, i když jsme v závěru nějaké šance měli.

Druhá domácí porážka v řadě, co s tím? Zvláště, když donedávna Juliska platila za nedobytnou tvrz.

Jak říkáte, dvakrát prohra, není to dobré. Doma bychom neměli ztrácet body, zvláště v situaci, ve které teď jsme. Nemůžeme si to dovolit, je to špatné. Musíme to do příštího utkání změnit.

Koukáte se v tabulce dolů? Panují v týmu obavy, že by mohl být na konci sezony neklid?

My se pod sebe koukáme pořád. Zatím nemáme třicet bodů, takže musíme. Až je budeme mít, tak budeme zachránění. Stojíme nohama na zemi, věděli jsme, jak na tom jsme.

Váš otec dnes proti vám odtrénoval třístý zápas v první lize. Doufal jste, že mu trochu pokazíte oslavy?

Abych se přiznal, tak jsem to ani nevěděl. Moc mu gratuluji. Ale my jsme chtěli vyhrát a vůbec nešlo o to, že tady byl táta, nebo že by měl nějaké trenérské jubileum. Na to jsem nemyslel, už jsme proti sobě stáli poněkolikáté. Hráli jsme s Jabloncem, ne jen s tátou.

Jak je pro gólmana těžké hrát v takové zimě? Přeci jen jste tolik zákroků neměl.

Rozhodně to není příjemné, ale to asi nikomu. Ale čekal jsem, že to bude horší, už jsem asi zažil i méně přívětivé podmínky. Zvlášť pro brankáře, kteří toho tolik nenaběhají, to není nic moc, ale dalo se to zvládnout.

Ze Sparty se k vám vrací Nestor, se kterým už jste v Dukle hrál. Jak se na něj těšíte?

Známe ho, problém je, že není zdravotně v pořádku. Ještě bude nějakou dobu laborovat se zraněním. Ale byl ve Spartě, víme o jeho kvalitách. Doufáme, že nám pomůže, až naskočí.