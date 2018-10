Nejlepší stoper v lize? Chvála je prchavá, odhání Panák lichotky

Takže vás to dopředu netáhne?

Když vidím, že je na to prostor, tak se snažím pomoct s přečíslením, ale nesmí vzadu zůstat díra, aby z toho nebyl nějaký brejk. Už jsem to říkal dříve, že klidně budu chytat, když to pomůže k výhrám. Ale to je samozřejmě sranda.

Trenér vás doprostřed obrany postoupil z nouze, vzhledem ke zraněním. Už jste si zvykl?

Stále se učím a budu celý život. Nemyslím si, že po sedmi zápasech na místě stopera už ten post zvládám. Bude to trvat ještě dlouho, ale každým zápasem a tréninkem se snažím být lepší.

Kde se vám hraje lépe? V útoku, nebo v obraně?

Někdy jde obojí, jako třeba proti Táborsku, ale nedokážu říct, co mě baví více. I když... lépe se mi hraje vzadu, protože mám všechno před sebou, do soubojů jdu čelem. Jsem spokojený s tím, co teď hraju.

Takže posun v sestavě dozadu byla vaše fotbalová výhra?

Na jednu stranu smůla, že jsme v tu chvíli neměli obránce. Byla v tom zranění, které nikomu nepřejeme. Na druhou pro mě to bylo štěstí. Trenér mě tam postavil a jsem rád, jak to zatím funguje.

Říkáte, že se stále na novém stoperském postu učíte. Jenže zatím se na vás snáší samá chvála. Jak ji vnímáte?

Je to prchavé. Po prvním poločase s Táborskem na nás lidé řvali a za čtyřicet pět minut jsme byli za hrdiny, protože jsme vyhráli. Teď mě chválí, ale pak udělám chybu a budou mě kritizovat. Snažím se být v klidu, pomáhat týmu, protože potřebujeme sbírat body. Příští ligový zápas nás čeká v Ostravě proti Baníku - a tam musíme něco urvat.

Chvála fanoušků je jedna věc, ale trenér Roman Nádvorník o vás mluvil jako o nejlepším stoperovi v lize.

Člověka vždy těší, když je za svou práci chválený. Ale musím zůstat na zemi. Je to práce celého mužstva, a když budeme hrát špatně jako tým, tak to bude zlé. Když se nám bude dařit, tak se mě bude hrát lépe a vždy z toho vyplavou dobré výkony individualit.