Remízy nestačí, musíme vítězit, hecují se ve fotbalovém Ústí

Podobné motivační proslovy teď rezonují šatnami nejméně šesti posledních klubů, které jsou sestupem akutně ohroženy.

„Před jarní částí jsme počítali, že bude na záchranu stačit 30 bodů. Ale nemyslím si, že to nakonec stačit bude. Teď máme 24 a dvě výhry nás nejspíš neudrží. Tutových bude 33 bodů,“ řeší Křeček spasitelskou matematiku.

Poslední dvě domácí výhry nad Vlašimí a hlavně nečekaná nad Příbramí postavily Ústí na nohy. Chybí mu bod na předposlední Vítkovice a dva na Frýdek-Místek.

„Kabina po vítězství nad Příbramí cítí, že když dokáže i takový zápas zvládnout, je pořád ve hře. A že může mít sebevědomí,“ neztrácí víru Křeček a spol. „Kluci v hlavách samozřejmě mají, na jaké jsme pozici a jak hrají ostatní, těžko se od toho můžou oprostit. Ale už jsme taky nemuseli mít o co hrát. Když k tomu budeme přistupovat jako k utkání s Příbramí, budeme se bít až do konce sezony.“

Z posledních čtyř kol tři výhry, plán Ústí. Ne nesplnitelný, ale náročný rozhodně. „Máme v hlavě, že už nám nestačí remízy, že musíme vítězit. Trochu je to svazující, ale doma se nám to díky bojovnosti daří. Musíme zabrat i venku,“ velí záložník Filip Novotný.

V pátek jeho celek nastoupí na trávníku třetího Hradce Králové, finiš obstarají fatální bitvy se stejně ohroženými: doma Olympia, venku Frýdek-Místek, doma Vítkovice. Konec pro silné povahy.

„Konkurenti teď hrají mezi sebou, Frýdek hostí Vítkovice, my s nimi končíme. Ale může se tam namotat ještě někdo další,“ míní Křeček. Kvůli zranění kolena vypadl ze hry hrot Jindráček, stoper Pimpara možná dva zápasy stihne. Ale zpět je Leibl: „Šli jsme do rizika, dlouho chyběl a nemá odtrénováno. Ale vrátil se ve velkém stylu. Je to rváč, ty potřebujeme.“