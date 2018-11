Gólman Nguyen chytil penaltu i proti Slovácku a dál drží Liberec

Fotbalista s vietnamskými kořeny naposledy výrazně pomohl Liberci k těsné výhře 1:0 na hřišti Slovácka. Běžela 80. minuta zápasu, když rozhodčí Rejžek po zákroku Koscelníka na Kuchtu nařídil proti severočeskému týmu penaltu. Balon si postavil sám faulovaný Kuchta, Nguyen však jeho střelu směřující k tyči vyrazil a zachránil tak Liberci tři body.

„Zkusil jsem jít doleva a Kuchta na tu stranu kopl, takže jsem měl i štěstí. Považuju to spíš za špatně kopnutou penaltu než za svůj výborný zákrok,“ říkal Nguyen skromně. Byl to pro něj druhý chycený pokutový kop v krátké době. Před dvěma týdny už v Podještědském derby vychytal Považance.

Filip Nguyen přišel do Liberce v zimě z druholigové Vlašimi. V závěru jara stihl své první dva starty v nejvyšší soutěži a do nové sezony vstupoval jako liberecká brankářská dvojka.

Do branky naskočil až v 10. kole poté, co Liberec po dvou prohrách klesl na desáté místo tabulky. Od té doby už bývalou jedničku Václava Hladkého svými výkony do branky nepustil a tým od Nisy získal 13 bodů z 18 možných.

K výčtu skvělých statistik uvedených na začátku můžeme přidat i další. S průměrem 0,17 inkasovaného gólu na zápas je Nguyen suverénně nejlepší mezi všemi ligovými gólmany. Má také největší úspěšnost zásahů: 94,1 procenta. Zaznamenal i čtvrtou nejdelší sérii bez inkasovaného gólu: od trefy Stocha v úvodu domácího utkání se Slavií už drží 357 minut čisté konto.

Nguyenovi ovšem výrazně pomáhá defenzivní práce celého týmu v čele se spolehlivou stoperskou dvojicí Kačaraba - Karafiát. V zápasech na libereckého brankáře obvykle směřuje málo střel - na Slovácku dvě, s Boleslaví tři, předtím v Jablonci také tři. Když je však potřeba, Nguyen vytáhne skvělý zákrok.

„Pro gólmana je to těžké v tom, že na něj celý zápas nic nejde, ale neustále musí být připraven,“ uvedl 26letý gólman. „Dobře bráníme. V zápase si proti nám běžně soupeř příliš šancí nevytváří. Je to k vidění téměř každé kolo, tudíž jsem čekal, že to bude podobné i se Slováckem.“

„Musím Filipovi poděkovat, drží mužstvo, chytá v dobré pohodě a z toho vyplynulo i to, že dokázal chytit penaltu,“ řekl trenér Zsolt Hornyák po výhře na Slovácku, díky níž si Liberec upevnil sedmé místo v tabulce. Po reprezentační pauze čeká Nguyena a spol. atraktivní domácí bitva s Plzní.