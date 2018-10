Nguyena pokořil až Stoch. Trefil to dobře, uznal liberecký gólman

Snad všem kromě libereckých fanoušků se gól v nedělním zápase musel líbit. Nejlepší střelec pražského celku Miroslav Stoch se z trestného kopu zpoza vápna trefil lehkým dloubáčkem přesně k tyči.

Nguyen byl bezmocný. Před zahráním slávistické standardní situace bylo vidět, jak se snaží mezi nohama hráčů ve zdi najít míč, navíc v ostrém slunci, které mu svítilo přímo do očí.

„Zeď byla dlouhá, navíc mi přišlo, že byla dál než předepsaných 9,15 metru. Balon jsem viděl, když do něj Stoch kopl, a pak až nad zdí. To bylo asi pět nebo šest metrů od brány a už jsem tam nedokázal doskočit,“ popsal Nguyen jediný gól zápasu, který padl už ve 3. minutě. „Hlídal jsem si hlavně svoji stranu a říkal jsem si, že se to Stoch pokusí trefit právě tam. Musím uznat, že to trefil dobře.“

Po dalších deseti minutách už hrál Liberec po vyloučení Mikuly jen v deseti a bylo jasné, že to bude mít proti favoritovi hodně těžké. Nguyen, který během sezony vystřídal v liberecké brance Václava Hladkého, v dalším průběhu potvrdil aktuální formu a i díky němu Liberec i v deseti sahal po vyrovnání.

V závěru prvního poločasu nejdřív vyrazil střelu Stocha, který se před ním objevil úplně sám, a následně vytáhl na roh přesnou hlavičku Kúdely. I po změně stran měl několik těžkých zákroků a v závěru znovu vychytal nebezpečného Stocha. Po střelách Baluty a Hušbauera mu navíc pomohlo břevno.

„Chytalo se mi dobře. K čemu mi to ale je, když prohrajeme 0:1,“ smutnil 26letý gólman, který do Liberce přišel v zimě z druholigové Vlašimi a na kontě má teprve 5 ligových startů.

Liberecký brankář Filip Nguyen v akci

V úplném závěru zápasu Nguyen při standardní situaci vyběhl až k vápnu Slavie, aby podpořil spoluhráče v tlaku. „Pokusil jsem se klukům pomoct, ale Slavia obranu vytlačila vysoko, takže jsem tam byl k ničemu...“

To, že Liberec i v oslabení Slavii vzdoroval a bil se o vyrovnání, talentovaného gólmana nepřekvapilo. „Znám naši sílu. Máme velmi bojovný tým. Slavia se strachovala o vítězství, to nám hrálo do karet,“ řekl brankář.

Liberecký tým se inspiroval hrou Baníku Ostrava, který i v oslabení dokázal Slavii doma porazit. „Koukali jsme na Baník v přípravě na utkání. Chtěli jsme tak hrát i v jedenácti, bojovně a agresivně. Věděli jsme, že to Slavii může dělat problémy. Nakonec jim to dělalo problémy, i když jsme byli v deseti. Minimálně bod jsme si za bojovnost zasloužili.“