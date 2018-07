Pro takové chvíle hrajeme fotbal, usmívá se slovácký hrdina Kubala

Umocňuje vaši radost, že jste na hřiště šel teprve v 88. minutě?

Už loni ve Zlíně se mi povedlo dát gól během dvou minut (střídal v 89. minutě a skóroval rovněž na konci nastavení), ale tehdy jsme i tak prohráli. Teď jsou ty pocity stokrát lepší.

V lize jste skóroval potřetí, teprve teď jsou z toho tři body, že?

Zatím je to určitě nejcennější gól. I když v Plzni při postupu v poháru i tamtéž při remíze v lize byl taky cenný. Teď jsem ale poprvé pomohl týmu ke třem ligovým bodům, navíc se to povedlo v poslední minutě. Je to zatím můj nejkrásnější fotbalový zážitek.

Napadlo vás už při střídání, že zápas rozhodnete?

Branka může padnout vždycky, i za dvě minuty. Ale spíš jsme to asi šli podržet, odbojovat nahoře. Předtím jsme byli chvilku pod tlakem, tak i proto bylo to střídání.

Zdálo se, že u gólu jste měl i štěstí.

Standardní situaci zahrál Kuba Petr, brankář Laštůvka to dobře vyrazil, ale míč se odrazil k Lukáši Sadílkovi. Jeho střelu tuším ostravský hráč zblokoval, odrazilo se to ke mně, já už jsem to i trošku se štěstím proměnil, brankář si na to sáhl.

Na hřiště pak vběhl početný dav ostravských fanoušků. Nebál jste se?

Ne. Byli daleko a máme pořadatelskou službu, která čemukoliv rychle zabránila.

Vítězný gól Slovácka vstřelil v 90. minutě Filip Kubala, Slovácko porazilo Ostravu 2:1.

Může vám branka pomoct v boji o sestavu?

To nevím, Honza Kuchta dal taky gól, je to na trenérovi. Nejdůležitější je, že máme tři body, víc neřeším.

Jet ve třetím kole na hřiště Sparty s tím, že ještě nemáte ani bod, by nebylo nic příjemného, co?

Pro sebevědomí nás všech je jenom dobře, jak zápas dopadl. I na Spartě se budeme rvát o dobrý výsledek.