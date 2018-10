Havelku s Pfeiferem potěšil bod proti Anglii a podpora fanoušků

Jeden se bil pod hrotem útoku 80 minut. Druhý naskočil do hry až v 74. minutě, aby rozhýbal pravou stranu české sestavy.

Filip Havelka a Lukáš Pfeifer hráli v reprezentační přestávce za národní tým do 20 let. Po prohře v Polsku se čeští mladíci bojující v soutěži Elite Tournament vydali do Českých Budějovic, kde hostili stejně starý výběr Anglie.

A zatímco hráč budějovického Dynama Filip Havelka přivedl na svůj domácí stadion reprezentaci jako kapitán, jeho souputník z Táborska si na šanci musel počkat.

„Kapitánskou pásku normálně nenosím. Nevím, proč mi ji trenér dal, bylo to možná dané tím, že je to tady pro mě teď domácí prostředí,“ vyprávěl po utkání Havelka, který na jihu Čech hostuje z pražské Sparty. „Ukázalo se, že Angličané mají kvalitní mužstvo, které je zkušenější. My jsme se jim ale díky týmovému výkonu dokázali vyrovnat,“ dodal záložník.

Češi v první půli působili zakřiknutějším dojmem. Angličané je v určitých fázích přehrávali a z tlaku, který si vytvořili, vyústil i vedoucí gól zápasu.

Ve druhém poločase Češi výrazně přidali. Vytvořili si tlak i šance a nakonec přišlo i vyrovnání. To už byl na hřišti i Lukáš Pfeifer.

Lukáš Pfeifer Záložník z Táborska bojuje s anglickou přesilou. Do utkání naskočil v 74. minutě.

Záložník naskakoval do sestavy s úkolem, aby rozhýbal pravou stranu českého týmu, a zvýšil tím útočné snažení.

„Už během druhého poločasu jsme si začali vypracovávat nějaké šance. Na konci jsme měli i standardku. Dokázali jsme to dotlačit do brány a to bylo super,“ popisoval hráč, kterého hlasatel přímo na stadionu označil za střelce vyrovnávací branky.

Na to Pfeifer jen zavrtěl hlavou. „Já tu střelu nevyslal, to byl Jan Fortelný. A navíc si myslím, že to ještě srazil za brankovou čáru obránce Anglie. Takže to byl asi vlastní gól,“ popisoval hráč, který dříve působil v mládežnických kategoriích Dynama a později přestoupil do Viktorie Plzeň, která ho letos v létě pustila do Táborska.

Pro oba hráče je účast na reprezentační akci vítaným zpestřením druholigové sezony.

Oba jsou v ní od prvního srazu a prvních zápasů v letošním ročníku Elite Tournament. „Je dobré, že jsme si dokázali také vybojovat první body. Já osobně jsem zatím hrál ve třech ze čtyřech zápasů a s tím jsem spokojený,“ vysvětloval Pfeifer. To Filip Havelka naskočil do všech dosavadních duelů a proti Portugalsku si připsal i vstřelenou branku.

Co si ještě oba hráči kromě prvního bodu pochvalovali, to byla atmosféra na Střeleckém ostrově, kam dorazily téměř tři tisíce diváků. „Fanoušci nám v průběhu utkání několikrát pomohli,“ potěšilo Filipa Havelku. Podobnou podporu by českobudějovický hráč ocenil i dnes. Reprezentace je totiž minulostí. Teď hráče znovu čekají bitvy ve druhé lize. A oba nastoupí už vpodvečer. Ale v různých rolích. Filip Havelka by mohl naskočit do sestavy Dynama v domácím souboji s Hradcem Králové. Od 18 hodin bude hrát druhý se třetím.

Při poslední výhře Dynama v Sokolově Havelka chyběl, protože si odpykával trest za červenou kartu proti Znojmu.

„Musel jsem si to v hlavě nějak přehodnotit, poučit se z toho a do dalších zápasů jít s čistou hlavou. Nebýt mého vyloučení, dle mého soudu bychom zápas se Znojmem vyhráli. I v deseti jsme byli lepší a dominantní. Ta moje hloupá červená rozhodla, ale je to za mnou a nic takového už se mi nesmí stát,“ říká Havelka, podle kterého pro Dynamo neexistuje nic jiného než výhra.

To by ve své situaci potřeboval i Lukáš Pfeifer se svým Táborskem. „Musím z reprezentace rychle přepnout. V Táboře máme silný kádr. Čekají nás poslední zápasy podzimu a potřebujeme sbírat každý bod. A venku zvlášť. Minimálně jeden bychom si chtěli odvézt i z Ústí,“ dodává mladý ofenzivní záložník. Stejně jako Dynamo, i předposlední Táborsko hraje v Ústí od 18 hodin.