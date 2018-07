Osahávané reportérky, časté záběry žen. Kazí šampionát sexismus?

Federicho Addiechi, šéf komise FIFA pro udržitelnost a diverzitu, uvedl, že federace podnikla kroky pro boj se sexismem na mistrovství. Ten je totiž podle skupiny Fare Network, jež od roku 1999 monitoruje všechny formy diskriminace v evropském fotbale, největší potíží MS v Rusku.

„Hovořili jsme se zástupci jednotlivých televizních společností, komunikovali jsme i s naší produkční firmou,“ prohlásil Addiechi. Vysílatelé obdrželi instrukce, aby omezili časté záběry atraktivních žen a dívek během zápasů. Pro ně se v anglofonních zemích vžil výraz „Babe Cam“.

Žádost, aby se kamery méně věnovaly pohledným či vyzývavě oblečeným fanynkám na tribunách, se podle Addiechiho časem může změnit v nařízení. „Ano, myslím si, že se to v budoucnu stane součástí oficiálních pravidel FIFA,“ uvedl Addiechi s tím, že federace chystá i proaktivní kampaň během dalších velkých turnajů.

Vzhledem k problémům v ruském fotbale a u radikálních fanouškovských skupin přitom před šampionátem panovaly především obavy z rasismu a homofobie. „Rozhodně tu není tolik incidentů typu, který jsme očekávali,“ uvedl Piara Powar, výkonný ředitel skupiny Fare Network.

Hostitele turnaje ještě ocenil za to, že „hráli velkou roli v tom, že se tu všichni lidé cítí vítaní“.

Powar nicméně prozradil, že jedním hlavních témat, kterými se jeho tým zabýval, byl právě sexismus - a ukázalo se, že nejčastějším incidentem zatím bylo sexuální obtěžování televizních reportérek na ulicích.

Man tries to kiss Brazilian TV journalist Julia Guimaraes as she reports on World Cup. Watch her response. pic.twitter.com/TRz2ULP4OK