Na hodinu povýšen. Hierro získal snový džob, jenže v přetěžké situaci

dnes 10:59

Do klína mu spadl džob, po kterém by skočil snad každý trenér na světě. Přesto mu vlastně není co závidět. Fernando Hierro, nový kouč španělské fotbalové reprezentace, má před sebou přetěžkou práci.