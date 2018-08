Sevillský vlk Monchi a jeho fotbalové dílo. Uvidí ho i v Olomouci

dnes 9:59

Není to Real, Barcelona, Bayern ani Manchester City. Opravdových fotbalových obrů se třeba čeští fanoušci ještě dočkají, pokud někoho z nich za týden vyfasuje Plzeň při losu skupin Ligy mistrů. Ale už ve čtvrtek je tu lákavý předkrm s názvem FC Sevilla. Španělský tým ve středu přiletěl do Brna, autobusem se přesunul do Olomouce a ve čtvrtek od 19 hodin na Andrově stadionu rozehraje poslední kolo boje o Evropskou ligu.