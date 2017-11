Zápas pravdy jsme nezvládli, litoval Vukadinovič porážky v Kodani

“Zápas by dopadl jinak. Snížil bych na 1:2 a pořád bychom měli o co hrát. Takhle to zůstalo 0:2 a oni pořád kontrolovali hru,“ litoval Vukadinovič po porážce 0:3.

Co jste měl při své šanci udělat lépe?

Jiráček mi dal perfektní balon, snažil jsem si to rychle zpracovat a vystřelit, protože gólman byl u mě docela rychle. Bohužel jsem ho trefil do levé ruky.

Nebyla lepším řešením klička?

Možná ano. Když jsem se teď díval ze záznamu, měl jsem možnost kličku udělat. Bohužel to už nevrátím.

Šancí jste měli dost. Je porážka 0:3 přísná?

Myslím, že je krutá. Hráli jsme dobře, jenže domácí byli na rozdíl od nás produktivnější.

V Olomouci jste remizovali s Tiraspolem i Kodaní, naopak na hřišti Lokomotivu Moskva i nyní v Dánsku jste shodně 0:3 prohráli. V čem je rozdíl mezi domácími a venkovními zápasy?

Nevím. V Moskvě jsme zaspali začátek, už v 17. minutě bylo po zápase. Tady jsme nehráli špatně, bohužel jsme dostali před koncem prvního poločasu gól ze standardní situace. Je to škoda, to nás trochu srazilo. V šatně jsme si řekli, že na ně vletíme, jenže zase rychle inkasujeme. Kdybych proměnil svoji šanci, nebo Diop, tak to ještě zdramatizujeme.

Byla to jiná Kodaň než v Olomouci?

Přišli mi stejní, akorát Verbič, který u nás nehrál, byl rozdílový. Je produktivní a teď mu to pálí.

Co se stalo při první brance Lüftnera, který se prosadil hlavou po přímém kopu?

Kluci říkali, že se snaží bránit zónově, nikdo nemá hráče, každý si hlídá prostor. Bohužel to soupeř kopl fantasticky a za Lüftnerem byli ještě dva bílí. Domácím to hodně pomohlo.

Je symbolické, že vás načal český hráč?

Věděli jsme, že je nebezpečný, vysoký, výborný hlavičkář. Při rozích jsme ho měli bránit osobně, přímý kop jsme bohužel bránili zónově.

Výsledek vám vzal reálnou šanci na postup.

Jak říkal náš trenér na tiskovce, že tohle bude zápas pravdy. Bohužel jsme ho nezvládli. Pořád máme ale dva zápasy, může se stát cokoliv, kdybychom překvapili v Tiraspolu. Prohra Lokomotivu Moskva doma s Moldavci nám ale nepomohla, Rusové pak budou muset u nás vyhrát. Balit ale nic nebudeme, každý den nehrajete Evropskou ligu. Chceme předvádět pěkný fotbal.