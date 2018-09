Zlín zůstává na dostřel prvnímu místu. Nechceme šanci promarnit, říká kouč

Zápas Zlín - Baník Ostrava otevírá v pátek v 18.00 hodin deváté kolo Fortuna ligy.



Zlín pod novým trenérem Michalem Bílkem v nejvyšší soutěži prohrál jen s mistrovskou Plzní, při posledních čtyřech výhrách navíc neinkasoval. Pokud v pátek opět zvítězí, posune se do čela minimálně do soboty, kdy Sparta hostí Liberec.

„Sezona se pro nás zatím vyvíjí úplně fantasticky, ale jsme na zemi. Víme, že musíme pracovat úplně stejným způsobem, aby sezona byla úspěšná. Ale nastartované to máme dobře,“ uvědomuje si bývalý reprezentační kouč.

Těší se i na vyprodaný zlínský stadion. „Bude to další krásný zápas. Těšíme se na to moc, bude to pro nás zase důležitá prověrka. Utkání s Baníkem, když přijde tolik lidí, jsou vždy výjimečná, je velké očekávání,“ konstatoval Bílek.

Baník si výborný vstup do sezony trochu pokazil v minulých dvou kolech, ve kterých remizoval v Liberci 0:0 a prohrál doma s pražskou Spartou 0:1. Vzájemná bilance však hraje jasně pro Ostravu, která z 24 ligových duelů podlehla Zlínu pouze třikrát. Desetkrát vyhrála a jedenáct soubojů skončilo remízou.

Ostravský trenér Bohumil Páník očekává těžký zápas hlavně po taktické stránce. „Zlín je nepříjemný tím, že hraje vzadu trojkovou řadu. Pokud na to chce soupeř vyzrát, je nutné vědět, jak na to, a bezpodmínečně nutné je striktní dodržování pokynů ze strany hráčů. Věřím ale, že to zvládneme a urveme nějaký ten bod. Bude to o tom, kdo najde skulinku v obranném systému soupeře,“ uvedl bývalý kouč Zlína.

„Na to utkání se samozřejmě těším, protože tam znám každý drn na hřišti, znám i hráče,“ dodal Páník.