Když největší fotbalový boháč hraje v béčku. Stačí být synovcem sultána

Fotbal

Další 2 fotografie v galerii NADĚJE Z BRUNEJE. Faiq Bolkiah (vlevo) zatím kope za rezervu Leicesteru a patří mezi největší asijské talenty. | foto: Getty Images

dnes 5:59

Sem tam to na tribuně nebo v hospodě zaslechnete. Zvlášť od naštvaných fanoušků týmu, kterému to zrovna nejde. „Vždyť oni stejně hrajou ten fotbal jen pro prachy. Baví je to vůbec?“ Najde se pár hráčů, do kterých by se takhle navážet nemohli. Faiq Bolkiah, devatenáctiletý hubeňour, který kope za juniorku anglického Leicesteru, mezi ně tutově patří.