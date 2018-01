Morava je hráz demokracie, tvrdí šéf Tatranu Bohunice Němec

Reaguje na rozhovor s Berbrovým zastáncem Radkem Bělákem, který vyšel v prosinci v MF DNES. Bělák v něm mimo jiné uvedl, že ke zvolení nového předsedy Martina Malíka zásadně přispěla jeho „RB Tour“ po Moravě. „Můžu konstatovat, že Radek Bělák neměl vůbec žádnou roli ve zvolení pana Malíka. Jeho vliv byl nulový,“ tvrdí Němec.

Proč se tedy podle vás na Moravu po boku Martina Malíka a Romana Berbra vydal?

Byla to jeho iniciativa, ale Morava už byla dávno domluvená, že předseda musí být zvolen, a to už v prvním kole. A to se i stalo. Objevily se sice hlasy, že by se mělo licitovat a jít do druhého kola, ale to se zamítlo.

Proč ale došlo ke zvolení předsedy až na druhý pokus?

Na letní valné hromadě přišel pan Berbr s tím, že zástupci ligových a druholigových klubů, kteří jsou v dozorčích radách, musí být členy FAČR, a hodně jich přitom nebylo. Proto se přerušila schůze, aby měli možnost si doplatit členské příspěvky. Zástupci Baníku Ostrava a Sigmy Olomouc to stihli asi až o čtvrt hodiny později a česká strana je do voleb nepustila. Proto byla revolta mezi moravskými delegáty. Cítili jsme to jako útok pana Berbra proti Moravě.

Do té doby byla Morava připravena předsedu zvolit?

Jeli jsme tam s tím, že se zvolí pan Malík, já sám jsem pro něj hlasoval. Ale hlavně delegáti ze severu Moravy se postavili proti, čemuž se nedivím. Když jsme pak z valné hromady odjížděli, tak jsem kolegům říkal, že Roman na nás teď může jedině přes komoru. A to se nakonec stalo. Proto na prosincovou valnou hromadu přijel pan Surkis z UEFA, který začal vyhrožovat normalizační komisí. Byla to hanba, moravští delegáti ho vypískali a řvali na něj Staline.

Jak si jeho vystoupení vysvětlujete?

Myslím si, že jeho pozvání bylo účelové a vyplývá z vazeb a vztahů našich zástupců v UEFA. Ale nechci se dostávat do soudních sporů, na což jsou oni mistři, což už dokázali s rozhodčími – strašně přeju Tondovi Kordulovi, že soud vyhrál a že soudy ukázaly, že jsou nezávislé. Surkis nám už týden dopředu v Brně vyhrožoval a kýval prstem, jak všechno má být a jak to zařídí. A to stejné bylo na valné hromadě. Byla to účelová věc, stejně jako vystoupení Mirka Pelty vůči našemu místopředsedovi Zdeňkovi Zlámalovi, kde ho těžce zdehonestoval s tím, že není žádný lídr. Přitom v únoru přijel Pelta jako host na volby do výkonného výboru Jihomoravského kraje a řekl, že by si přál, abychom zvolili Zdeňka Zlámala jako místopředsedu, protože je výborný člověk. A dodal, že Romana Berbra ukočíruje. Tak nevím, co ho vedlo k tomuto obratu.

Ozývají se hlasy, že fotbalová Morava nemá lídra. Co vy na to?

S tím nemůžu souhlasit. My jsme si opět zvolili Zdeňka Zlámala. Ano, vyhrál nejtěsnějším poměrem, ale to bylo kvůli vystoupení Mirka Pelty, který ho zdehonestoval, a někdo té masáži podlehl. Zdeněk je naopak Romanu Berbrovi trnem v oku, protože je nezávislá osobnost. Je to majitel firem, který je za vodou a fotbal dělá z lásky. A ještě do něj dává svoje peníze.

Proč vlastně ve fotbale zuří válka mezi Čechami a Moravou?

Neumím na to pořádně odpovědět, ale myslím si, že je to pořád živené panem Berbrem. On nemá rád – což možná souvisí i s jeho bývalým povoláním – aby byl někde klid. Je známé Romanovo rčení, že na Moravě jsme Asiati, a paní Damková prohlásila, že zlo pochází z Moravy. My jsme se přitom jako Morava nikdy proti Čechám nevymezovali, bereme je jako partnery.

Stojí Morava v cestě absolutní moci Romana Berbra?

To, že je Roman místopředseda svazu, na to nemá Morava žádný vliv. Ale pořád jsme nějaká hráz demokracie. Pamatuju doby, kdy nám generální sekretář říkal, jak je fajn, že to Morava všechno drží, a dnes je úplně jinde. Možná podlehl tlaku. Nezapomeňme také, že první, kdo volil Mirka Peltu na dva roky do funkce předsedy, byla Morava. Já si přesně pamatuju, jak mi Roman říkal: my vám tam teda toho Peltu pustíme. A už před těmi šesti roky v Nymburce vykládal, že bude bojovat za zrušení moravské komory.

Jak vůbec Roman Berbr získal takový vliv?

To vidím v tom, že většina předsedů krajů a okresů jsou rozhodčí. A ti jsou taková skupina, která spolu drží. Mluvil jsem s klukem z okresního svazu Prachatice, kde klubu kvůli nedoplatku 88 haléřů hrozili desetimilionovou pokutou. V Čechách je pár kluků, kteří vědí, jak to chodí, a nesouhlasí s tím. Ale pak kvůli tomu na ně chodí kontroly a mají problémy.

Má Roman Berbr celé Čechy na povel?

To je známé. Pokud se hlasuje veřejně, jako třeba o vyloučení Baníku a Olomouce z valné hromady, tak se všichni dívají, jaký Roman zvedne hlasovací lístek, a podle toho hlasují. Všechno se odehrává na povel jednoho náčelníka. U nás na Moravě je přirozené, že každý má svůj názor. Nikoho nepeskujeme a neutlačujeme, když svůj názor řekne. Ale v Čechách je jeden náčelník a ten rozhoduje o všem.

Zastánci Romana Berbra ale tvrdí, že když po zatčení Miroslava Pelty hrozil svazu kolaps, byl to právě on, kdo se chopil kormidla, zatímco Moravané se na nic nezmohli.

Není to pravda. Taky mi trošku vadilo, že Zdeněk Zlámal jako první místopředseda nepřijel a nebouchl do stolu, ale on mi říkal, že se s Romanem domluvil. Protože je Roman nepřijatelný pro státní orgány, tak měl vést svaz uvnitř a Zdeněk Zlámal měl jako první místopředseda vystupovat vůči orgánům státní správy. Myslím si, že tohle fungovalo, ale teď se to obrátilo proti Zdeňkovi.

Proč tedy postava Romana Berbra způsobuje takový poprask?

Lidé asi znají jeho minulost a kde pracoval, což mu nepřidává. Ale jsou k tomu i další věci. Spousta funkcionářů ještě pamatuje, jak on a jeho kolegové pískávali. Ale já si s ním klidně sednu a budu se s ním bavit, mně akorát vadí, co produkují vůči Moravě. Když přijde s nějakým normálním a rozumným návrhem, tak proč bychom ho vetovali? Jenže on stále útočí proti Moravě.

Je Martin Malík dost silný předseda?

Řeknu to slovem „uvidíme“. Už v létě nám slíbil, že nemá problém se od Romana Berbra odstřihnout a dělat si svoje. Takže věřím jeho slovům.

Není pak zvláštní, když jezdí s Romanem Berbrem po Moravě?

Je to pro mě zvláštní a zarážející, že neumí přijít a sám si domluvit schůzku a říct nám své vize. Nakonec mu možná Radek Bělák a Roman Berbr udělali medvědí službu. Už předtím byla domluva, že musíme mít předsedu, a my jsme ho zvolili.

Kritici namítají, že dvoukomorový systém je přežitek a světový unikát. Proč se jej tedy Česko má držet?

Je to dlouhodobá věc, která funguje od začátku 90. let. My jsme nikdy nic nezablokovali pro nic za nic. Když před šesti lety odešel Ivan Hašek, Roman Berbr prosazoval Jindru Rajchla a my jsme prosadili Míru Peltu, tak to nikomu nevadilo. Roman sice vykřikoval, že moravskou komoru zruší, ale jinak s tím šest let nikdo problém neměl. A teď nás najednou Pelta natřel, že jsme se historicky znemožnili. Ale řeknu vám ještě jednu věc.

Povídejte.

Na poslední valné hromadě vystoupil Míra Pelta a zahlásil: hoši, na co si myslíte, že tam ten předseda je? Vždyť ten je tam jenom na to, aby chodil na slavnostní obědy. A Roman Berbr pak říkal, že předseda je důležitý akorát pro tři čtyři úředníky, že k nám dolů se to vůbec nepromítne. Proč je teda kolem toho tolik humbuku? Jestli je to tak, jak říkají, tak bych na ty obědy klidně mohl chodit já. Tohle mi hlava nebere.